Refuerzan operativo para evitar aglomeraciones en el río de San Miguel en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A fin de que la gente no se siga aglomerando los fines de semana en el río Fuerte, a la altura de San Miguel, Protección Civil municipal reforzará los operativos.

Salvador Lamphar, coordinador general de este organismo, dijo que van a estar perifoneando y a su vez persuadiendo a la gente para que acate las recomendaciones, ya que de lo contrario intervendrá Seguridad Pública.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“Si no hacen caso, se tendrá que hacer uso de la fuerza pública. Es necesario que la gente entienda que no podemos sobrepasar esa situación todavía del coronavirus, que entiendan que no debemos relajarnos ni bajar la guardia ante esta pandemia porque todavía estamos en el área de peligro, y, por tanto, no debemos de ser omisos al llamado de la autoridad”.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

Se permitirá el acceso

Expuso que el acceso se seguirá permitiendo porque es una instrucción del Gobierno del Estado, pero no se permitirán aglomeraciones, y la gente puede estar aislada en este balneario.

El funcionario añadió que este balneario es donde más dificultades han tenido para que la ciudadanía haga caso de las medidas contra el virus del Covid-19. El fin de semana pasado estuvo lleno.

También te puede interesar:

Covid-19 cobra la vida de 12 personas en Los Mochis, Sinaloa

Los hoteles de El Fuerte cumplen protocolos de salud por coronavirus para recibir al turismo

Entregan donativo a médicos de las áreas de COVID en hospitales públicos de Ahome