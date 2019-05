Regalan 10 viviendas en festejo a las madres en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Diez madres de familia de las comunidades de La Palma Charay y El Realito cuyas viviendas son de adobe con techos de terrado, lamina negra y hule negro recibieron una vivienda como regalo de Día de las Madres, así lo anuncio la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal durante el festejo que ofrecieron el Ayuntamiento de El Fuerte y DIF municipal, donde se registró una asistencia histórica de tres mil 500 mujeres, madres, abuelas, hermanas, amigas y vecinas.

Luego de felicitar a las mujeres del municipio de El Fuerte que tienen la dicha de ser madres, con la voz entrecortada por la emoción, Ramos Carbajal agradeció a su señora madre Josefina Carbajal Samaniego por haberla enseñado a ganarse las cosas a base de esfuerzo y dedicación, por eso dijo, me dedique a la política para ayudar a mucha gente.

"Gracias mamá, porque me has enseñado a trabajar todos los días para ganarme las cosas a base de esfuerzo, mi madre me ha enseñado a tener un corazón noble, por eso es que me dedique a la política para ayudar a la gente, y hoy que les festejamos el Día de las Madres, quiero mencionar a diez madres de familia que van a cambiar su casa de cartón y hule negro por una vivienda digna, vamos a mejorar la calidad de vida de estas diez familias", resaltó.

Ramona Pazos Magallanes, Flor Alicia Castillo, Jesús Velia Aguirre, María del Rosario Ruelas Vega, Alicia Chavarría Castillo, Trinidad Bacasegua, Esperanza Cianuqui, Rosario Soto Bacasegua, Lachina Quiñonez Escalante y María del Rosario Soto Ibarra fueron las madres de familia afortunadas.

Acompañada por la presidenta del Sistema DIF municipal, señora Josefina Carbajal Samaniego, la regidora Paola Peraza y la Directora de DIF Ixe Acosta, la alcaldesa Nubia Ramos reconoció la importante labor que realizan las mamás en los hogares como guía y formadoras de las nuevas generaciones.

La alcaldesa disfrutó con todas las madres el evento familiar de sano esparcimiento y convivencia en honor a las festejadas, coronando como reina del Día de las Madres a la señora Rosa Estela López Valenzuela y a su princesa de honor a Jesús Delia Valenzuela, ambas se llevaron un horno de microondas de regalo.

Durante el festejo se rifaron cientos de regalos siendo la primer ganadora la señora Ramona Pazos de la colonia Ayuntamiento que se llevó una despensa y una pantalla de televisión, también la presidenta municipal le ofreció que va a regalarle una nueva dentadura, durante el festejo se entregaron aparatos electrodomésticos, estufas, juegos de sala, hornos de microonda, refrigeradores, comedores, recamaras completas, lavadoras, baterías de cocina entre otros regalos.