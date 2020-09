Regalan kits preventivos contra el Covid-19 en Mercado 030 de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con el apoyo de algunas empresas de la localidad, personal de Salud Municipal entregó a visitantes del Mercado 030 de Los Mochis un kit de prevención contra la enfermedad del covid-19, consistente en cubrebocas reutilizables, gel antibacterial, una bolsa ecológica reutilizable y material informativo sobre las medidas que debemos adoptar contra esta enfermedad.

Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal, destacó la importancia que revisten estas acciones de carácter preventivo, ya que están ayudando sensiblemente a bajar los índices de la enfermedad a nivel municipal.

Indicó que el kit de prevención se entregó durante esta mañana a la población en las inmediaciones del Mercado 030 de la ciudad de Los Mochis y se conformó gracias a la donación efectuada por restaurante Panamá de 500 cubrebocas reutilizables, además de material preventivo que fue donado por la empresa Oxxo, en donde se incluyeron 500 bolsas ecológicas reutilizables.

Indicó que con estas acciones se demuestra que en Ahome no se han relajado las medidas y se mantiene la guardia permanente contra la enfermedad del covid-19.

Espinoza Valverde llamó a la población a seguir desarrollando todas las medidas preventivas, en donde se enmarca principalmente, la sana distancia, el lavado constante de manos con agua y jabón o utilizando gel antibacterial.

Citó que es muy importante mantener siempre en la instancia física de más de 2 metros y es importantísimo también seguir con el adecuado saneamiento de nuestros domicilios y nuestros lugares de trabajo con agua clorada, pues se requiere mantener una limpieza constante de los pisos y en todos aquellos lugares donde apoyamos nuestras manos.

Indicó que también es muy importante no escupir en las calles y cubrirse la boca al estornudar o al toser cubriéndonos con el ángulo interno del brazo ya que eso ayuda a no dispersar los gérmenes y no contaminarnos las manos.

Señaló que no debemos tocarnos la cara con las manos sucias ya que primero hay que lavarlas con agua con jabón o con gel antibacterial.