Regidor de Ahome denuncia amenazas de Polo Palafox y policías (video)

Los Mochis, Sinaloa.- El regidor del Cabildo de Ahome, Carlos Roberto Valle Saracho denunció públicamente que el abogado José Luis Polo Palafox y un comandante de la policía municipal lo han amenazado por defender a ciudadanos de policías asaltantes y secuestradores.

En un video, ante el temor de que cumplan sus amenazas, Valle Saracho hizo un el llamado al gobierno municipal, estatal y federal para que se le brinde protección.

Precisó que ha hecho denuncias, lo cual lo ha llevado a situaciones de atentados en su contra, debido a que a tocado intereses de gente que trabaja al margen de la ley.

Tras un atentado terrorista que sufrió en dónde le incendiaron dos vehículos, aseguró que entró al programa de protección a periodistas; no obstante, hace unos meses le retiraron el guardia que le había sido asignado para su protección.

Asimismo, Valle Saracho señaló que recientemente como regidor y presidente de la comisión de seguridad pública atendió un caso en dónde elementos policíacos obligaron a un joven a sacar dinero de un cajero automático para que se los dieran.

"Con mano firme, hemos venido combatiendo a los malos elementos policíacos que andan delinquiendo, prácticamente asaltando y secuestrando ciudadanos, así como extorsionándolos", enfatizó.

Valle Saracho dijo que derivado de ese caso, le han hecho llegar amenazas por parte de un comandante y un agente policíaco que participó en el caso del joven a quien secuestraron y lo obligaron a sacar dinero del cajero automático.

"Como ya lo mencioné anteriormente, de manera extraña y sin aviso se me retiró el guardia que se me había asignado. No sé si el gobernador estará enterado, por ello he solicitado un amparo para que se me reasigne un elemento de seguridad", enfatizó.

"Tras el retiro del guardia por parte del gobierno estatal, solicité un elemento policíaco para mí seguridad, no obstante, José Luis Polo Palafox, ha movido sus influencias para que se me retire también ese agente de seguridad", resaltó.

En ese mismo sentido, Carlos Valle aseguró que Polo Palafox es un aliado de los criminales, debido a que él como abogado defiende a los criminales.

"Polo Palafox quiere que se me retire la seguridad para mandar a atacarme a través de los delincuentes que protege, sobre todo por los policías que estamos procesando", enfatizó.

Finalmente, Valle Saracho dijo que hace responsable directo a José Luis Polo Palafox de cualquier daño que le pueda pasar a él y a su familia así como de sus bienes.

" Hago un llamado al gobierno municipal, estatal y federal para que lo atiendan como periodista, es decir, que le hagan valer la protección a la que tiene derecho como víctima de un delito", resaltó.