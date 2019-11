Regidor del PAN le pide a su dirigente que se ponga a trabajar

Los Mochis, Sinaloa.- “Yo creo que el presidente del PAN está para trabajar a favor del partido y de la sociedad, no para andar comentando chismes en contra de un panista; además, si hubiera alguna anomalía, que me lo diga y yo se la compruebo”, así respondió el regidor Alfonso Pinto Galicia a la declaración que ayer dio el dirigente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar Algándar, quien adelantó que ya busca expulsarlo del partido.

El edil criticó la postura del líder del blanquiazul en el municipio, a quien le pidió que se ponga a trabajar en vez de lanzarme amenazas y críticas.

“Yo creo que no es ético andar chismorreando de alguien que es de su partido y de la talla de un presidente de un partido que ha sido gobierno municipal y nacional. Creo que debería de tenerle mayor respeto al partido. Lo único que les pido con mucho respeto es que se pongan a trabajar, ahorita les envío este cordial saludo, que se pongan a trabajar”, sostuvo.

Cuestionado si este pronunciamiento de quien es su dirigente de partido, dejó claro que no lo desanima a seguir trabajando como dice, lo ha hecho por muchos años.

“Esa cantaleta la tiene desde hace meses y sé que él (Ariel) obedece las órdenes de su jefe y su grupo; él desgraciadamente es joven que lo pusieron en el partido y no ha hecho nada por él ni por la sociedad. La única expresión es que yo me he entregado, y yo creo que mi entrega únicamente es a la ciudad.”