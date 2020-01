Regidor del PAS pide el cese de la síndica de la Central Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que el actuar de Irma Delgado, síndica de la Central Mochis, durante la sesión de Cabildo en la que el alcalde se disculpó con Angelina Valenzuela Benites fue inapropiada y violentando los reglamentos, Fernando Arce Gaxiola pidió el cese de la servidora pública.

Fue a través de un oficio dirigido a los regidores de la Comisión de Gobernación y al mismo secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro Gaxiola, que el regidor del PAS expone su sentir ante esta situación al exhortar a que se revise el caso en la inmediatez posible.

El documento

Tal oficio fue girado el pasado 9 de enero, en el cual el edil pone a consideración que los ciudadanos presentes en dicha sesión fueron “azuzados por la C. Irma Delgado a que emitieran loas a favor del presidente sin que esa fuese la función para la que fue electa en la consulta popular”, establece el documento.

Asimismo, precisa que “lo más grave deviene cuando desvía los ánimos de una parte de la ciudadanía en contra de Paúl Velázquez, quien transmitía en vivo la sesión de Cabildo, expresando que lo lincharían y llamando a sus seguidores denostándolo”.

Asimismo, el edil hace referencia que de acuerdo al Reglamento Municipal de Síndicos y Comisarios Municipales, en ninguno de sus puntos establece que “la síndica pueda o deba acudir a las sesiones de Cabildo con la intención de azuzar a la ciudadanía a favor o en contra de ninguna persona, ni mucho menos de coartar las libertades consagradas en nuestra carta magna”.

Documento. El oficio dirigido a la Comisión de Gobernación de Cabildo ahomense pide analizar el caso en la inmediatez posible. Foto: EL DEBATE

Postura

Entrevistado al respecto, Arce Gaxiola sostuvo que en base a esto se debe de analizar el caso y tomar cartas en el asunto.

“Para mí, desde en diciembre dije que iba a solicitar que se analizara el caso porque para mí hay motivos suficientes para que ella sea destituida porque se extralimitó y por ningún motivo se tiene que decir que fue al calor del momento porque no estamos en un acto de campaña, sino fue un evento que tenía que ver con el cumplimiento de una legalidad”, explicó.

En ese sentido, comentó que el “acarreo” de tanta gente a dicha sesión fue un recurso innecesario que usó la funcionaria o la administración para mostrar el apoyo al alcalde Billy Chapman.

“Eso de acarrear gente no era necesario, no abonaba en la legitimidad del presidente, que no la necesita. No se puede ni se debe de tolerar este tipo de acciones. No he tenido respuesta, la Comisión deberá sesionar y presentarlo ante el Cabildo si así lo considera.”