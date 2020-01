Regidora denuncia omisión de información financiera del IMDA

Los Mochis, Sinaloa.- Aún cuando en repetidas ocasiones ha solicitado ser parte de las reuniones informativas que se realizan en el Instituto Municipal del Deporte en Ahome, la realidad es que al día de hoy, no ha sido tomada en cuenta, denunció Génesis Pineda.

La presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte aprovechó la Sesión de Cabildo celebrada este viernes, para poner nuevamente este tema a discusión, pues aseguró, evidentemente se le está coartando su derecho a ser partícipe en dichas reuniones.

“Es de mi interés y es mi compromiso tener claro el tema los recursos públicos que se manejan en el IMDA, ya lo he manifestado antes pero hoy de una manera más extracta hago saber que a principio de semana solicité al titular del Órgano Interno de Control el informe sobre los trabajos realizados de la auditoría que dicho organismo realizó, pero esto no me ha sido entregado”, asentó.

En ese sentido, insistió que hasta el momento no ha tenido respuesta sobre dicha auditoría realizada, a pesar de que ha solicitado desde el día 31 de octubre del año pasado dicha información tomando en cuenta que nueve días hábiles pidió los resultados de la misma.