Regidora priista compra unidad 2018 en Sonora

El Fuerte, Sinaloa.- La regidora Célida Vega Castro, integrante de la fracción priista en el Ayuntamiento de El Fuerte, fue criticada por sus homólogos por evadir un pago de tenencia en Sinaloa.

Esta acción fue debido a la adquisición de una camioneta modelo Sportage 2018 de la marca Kia en el estado de Sonora.

El vehículo, presuntamente, lo adquirió Célida Vega en Sonora, a causa de que en ese momento visitaba a su hermana. Foto: EL DEBATE

El regidor por el Partido Verde Ecologista de México, José María Flores, abundó que la compra de esta unidad “constituye un doble discurso de la regidora” debido a que, al momento de la transacción, aún se desconocía el anuncio del gobernador Quirino Ordaz Coppel sobre la iniciativa de eliminar el pago de tenencia; incluso, a la fecha el impuesto sigue vigente en el estado de Sinaloa.

Asimismo, mencionó: “Célida es la regidora más cercana a la alcaldesa, lo cual se presta a pensar erróneamente”.

La eliminación de la tenencia vehicular en Sonora inició con la actual administración estatal. Foto: EL DEBATE

LA RÉPLICA

Por su parte, la regidora adherente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) Célida Vega Castro aseguró que “no seguirá el juego”.

“Me dijeron que hiciera una contestación, una réplica, y la verdad no tiene caso seguirles el juego”, consideró.

La representante detalló que la compra se concretó en el vecino estado de Sonora, donde no se paga la tenencia, por circunstancias extraordinarias. Mencionó que el crédito corrió a título personal, “no como otros regidores que pidieron el crédito en el Ayuntamiento”.

Cabe destacar que la unidad supera los 355 mil pesos en su versión más austera, mientras que la edición completa llega a los 480 mil pesos.

VERSUS

¿LA REGIDORA CÉLIDA VEGA EMPLACÓ SU CAMIONETA EN SONORA?

José María Flores, regidor PVEM. Foto: EL DEBATE

"Sí: Compró la camioneta en Sonora y allá la emplacó”, José María Flores

“Ella se compró una camioneta Kia en Hermosillo y allá mismo la emplacó. Es una camioneta que vale, como mínimo, entre 400 mil y 500 mil pesos, de modelo 2018. Al primero que se le vio manejándola fue al secretario del Ayuntamiento de El Fuerte, Favián Cota Verdugo, y fue a los días que amanecimos con la novedad de que el carro era de Célida Vega. En la sesión del Cabildo donde se aprobó el presupuesto, el tema salió a relucir y se trató de una forma previa.

Es un doble agravio: por un lado, ella es la regidora más cercana a la alcaldesa Nubia Ramos, siempre está a lo que ella disponga, lo cual a lo mejor no es malo, pero tampoco es bueno para un representante popular. Igualmente, se presta a pensar mal.”

Célida Vega Castro, regidora PRI. Foto: EL DEBATE

"No: En enero tramitaré el cambio de placas a Sinaloa” , Célida Vega.

“La verdad no seguiré ese juego. La camioneta la saqué con mi hermana en Hermosillo, allá vive ella, pero yo en enero sí pienso hacer el cambio de placas. Me dijeron que hiciera una contestación, y la verdad no tiene caso seguirles el juego. En Sonora vive mi hermana, ella fue la que me ayudó con el crédito, y todo eso, por eso no haré réplicas, ni nada; ya vienen tiempos mejores, sobrarán más noticias.

El tesorero me buscó un contacto en Kia Los Mochis, de ahí salió el crédito. Yo no pedí el crédito en el Ayuntamiento, como lo hicieron otros regidores para comprar sus carros. Pedí el crédito directamente con la financiera, fui a visitar a mi hermana en Hermosillo, y allá la saqué, pero en enero la daré de alta en Sinaloa.”