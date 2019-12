Regidores analizarán destituir a síndica de la Central Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los regidores del Cabildo ahomense analizan la posible destitución de la representante de la sindicatura Central Mochis, Irma Delgado.

Asimismo, analizan el caso del subdirector de Participación Ciudadana, Wilfrido Pineda, puesto que ambos fueron señalados por protagonizar una vergonzosa actuación en la sesión de Cabildo donde el alcalde ofreció disculpas públicas a la síndica procuradora.

Cabe recordar que al termino de la sesión, Irma Delgado discutió con el activista Paúl Velázquez y amenazó con lincharlo, y muchos de los “acarreados” que iban en apoyo al alcalde salieron con bolsas de dulces de las oficinas de Participación Ciudadana.

“Claro que tendremos que revisar la actitud (de la sindica de la Central Mochis), porque sí puede ser destituido por los regidores cualquier síndico cuando sus acciones no corresponden a la naturaleza para la que fueron electos”, expuso el regidor del PAS Fernando Arce.

Sesión de cabildo

Agregó que este tipo de actitudes y concentraciones de gente en el Salón de Cabildo eran innecesarias porque el tema no era la legitimidad del presidente municipal sino de legalidad.

“Se equivocan quienes toman decisiones, yo no sé si mandadas por el presidente o no, de hacer ese tipo de concentraciones, cuando no hay necesidad de hacerlas, y sobre todo cuando usando o utilizando recursos públicos, porque después de esa acción que hubo, de esa concentración, el mismo periódico y otros medios de comunicación evidenciaron cómo se les entregaban despensas y dulces a la gente que asistieron ahí”.

Expuso que fueron testigos del hecho y las acciones que tomó la sindica de la Central Mochis no son las correctas, ya que generan violencia. “Está en la agenda tratar el tema con los demás regidores”.

Por su parte, el regidor del PRI Raúl Cota dijo que en la Comisión de Gobernación estarán analizando la situación que les pudiera deparar a estos dos funcionarios.

“Recordemos que el propio reglamento interior de la administración nos faculta a los regidores para solicitar la separación del cargo de alguno de los funcionarios en tanto no se esclarezca este sentido. Esperemos las reuniones pertinentes y estaremos en el análisis.”

Dejó en claro que no pueden prejuzgar y tienen que ser las autoridades correspondientes las que investiguen. “Pero terminado la investigación que se realice y sobre todo el análisis que se tenga por parte de la Vicefiscalía, estaremos tomando una determinación los próximos días”.