Regidores consensúan solicitud de préstamo y se pronuncian a favor

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque será hasta el día de hoy cuando el cuerpo de regidores apruebe o rechace, en su caso, la solicitud de préstamo de 40 millones de pesos que pretende realizar el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno para atender el problema de socavones, los ediles se pronunciaron ayer por la tarde a favor de esta intención.

Así lo dejaron claro durante asuntos generales en la sesión ordinaria de Cabildo celebrada ayer, donde enfatizaron en que el objetivo es darle solución a este grave problema que ya cobró la vida de dos personas.

A favor del préstamo

Raymundo Simons Cázarez, regidor del PT, comentó que hasta el momento se les ha entregado el 95 por ciento de la información sobre este tema, lo que, dijo, le basta para considerar que ese recurso es necesario.

“La propuesta que hicimos nosotros los regidores del PT es que ‘adelante, señor presidente, hay que pedir ese préstamo’ y estamos de acuerdo con la información que nos hicieron llegar”, sostuvo.

Por su parte, la regidora del PT Socorro Calderón señaló que los 12 regidores estuvieron de acuerdo en brindar la oportunidad del préstamo, al igual, añadió, tuvieron la intención de analizar la información que se les proporcionó.

“Estuvimos de acuerdo en brindar la oportunidad después de la información que se pidió detallada de parte de las facciones para sacar este punto mañana (hoy). Estamos tan preocupados que sí es viable que vayamos a sacar este punto”.

Aclaración

Ante estos pronunciamientos, el regidor del PRI Raúl Cota Murillo les calmó los ánimos al aclarar que la última decisión no está tomada, es decir, será hasta este martes cuando se defina si es viable la solicitud de préstamo, siempre y cuando el gobernador Quirino Ordaz Coppel aporte la misma o una cantidad similar, como ha sido su compromiso.

“Es primordial que se atiendan baches, pero la determinación no se ha tomado todavía, no se ha llegado a un acuerdo consensuado, hay que aclararlo. Hemos avanzado mucho en varios temas como la gasolina, la compra del vehículo; sin embargo, la decisión no se ha tomado”.

Marcha atrás

Regidores cancelan camioneta

Por considerar que es prioridad atender el tema de baches y socavones, el cuerpo de regidores dio marcha atrás con la compra de la unidad que querían fuera destinada para dicha área, declaró el regidor del PT Raymundo Simons Cázarez.

“El valor de ese vehículo darlo, a ver si se puede solucionar un socavón o un bache. Cuente con nuestra aprobación, estamos citados para mañana.”

Regidores cancelan camioneta. Foto: EL DEBATE

Concurso

Dan a conocer resultados de la Sindicatura de Procuración

A pesar de que no se les dieron los recursos ni el apoyo requerido, el equipo de Contraloría Social del Ayuntamiento de Ahome participó en un concurso estatal, del cual resultaron ganadores al considerarse que son quienes más resultados satisfactorios han tenido, dio a conocer Angelina Valenzuela Benites.

La síndica procuradora aprovechó para hacer pública nuevamente su inconformidad por las condiciones en las que laboran en esa dependencia, donde incluso, dijo, hace algunos días se le suspendió el apoyo de gasolina ni tampoco se le mandó a reparación la unidad a su cargo. Por lo tanto, pidió a los regidores ser más condescendientes y poner más atención en cuya área, enfatizó, se han dado resultados aunque en la administración no se le reconozca.