Regidores cuestionan tiempo de arrendamiento a cafetería del Museo Regional del Fuerte en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Apesar de las inconformidades y las dudas en torno a este punto del orden el día, por mayoría de votos el Cabildo de Ahome aprobó concesionar por 30 años la cafetería que operará dentro del Museo Regional del Valle del Fuerte en Los Mochis.

En sesión extraordinaria de Cabildo se presentó la solicitud de autorización para llevar a cabo un contrato de arrendamiento entre el Ayuntamiento, en este caso representado por el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno; el secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro, y la tesorera municipal, Ana Elizabeth Ayala, con Evangelina Molinar Dones, a quien se le identificó como la propietaria del Café 1904.

Especificaciones

En el punto del orden del día se justificó esta intención argumentando que lo que se busca es unir esfuerzos y recursos dentro del ámbito para coadyuvar en la difusión y promoción del patrimonio educativo y cultural nacional, estatal y municipal por una vigencia del día 13 de febrero del 2021 al 31 de octubre del 2050.

La arrendadora da en arrendamiento al arrendatario una fracción de terreno del bien inmueble identificado con la clave catastral 03-000-005-011-003, ubicado en el bulevar Antonio Rosales, para uso único y exclusivo de la instalación y operación de una cafetería.

Interrogantes

Fue durante la discusión de este punto cuando el regidor del PRI Raúl Cota Murillo cuestionó el tiempo de la concesión.

“En lo personal no me siento con la capacidad de poder analizar a escasos minutos de iniciar la sesión. Me quedan mis duda,s sobre todo por el tiempo, se me hace excesivo. Considero que deberíamos haberlo tratado no en una sola reunión.”

De igual forma, el regidor del PAS Fernando Arce Gaxiola señaló que el monto de la renta quedó en 7 mil pesos; sin embargo, coincidió en señalar que el tiempo de arrendamiento es largo.

Subdirección de Turismo estará en el Museo Regional

Con el visto bueno del Cabildo y a fin de tener un mayor acercamiento con el sector productivo, la Dirección de Turismo del Municipio de Ahome estará ubicada en las inmediaciones del Museo Regional del Valle del Fuerte.

El secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro Gaxiola, fue el encargado de dar lectura al aviso emitido por el propio José Antonio Contreras Castro, responsable de la Sedeco Ahome, quien planteó la necesidad de tener dicha dependencia en este lugar que buscará incentivar la cultura y el turismo no sólo del municipio sino de la región.

“Les solicito se considere en el orden del día el informar al Cabildo el reubicar la subdirección de Turismo y Servicios, esto es con la finalidad de contar con un espacio idóneo para la generación de empresas e inversiones en el ramo turístico y de servicios.