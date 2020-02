Regidores dan revés a sanción de Irma Delgado

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que la Comisión de Gobernación dictaminó con anterioridad una suspensión de dos meses a Irma Delgado, síndica de la Central Mochis, este viernes por mayoría el Cabildo aprobó que la servidora pública solamente ofreciera una disculpa pública.

Cabe recordar que la implicada fue acusada de violar el Reglamento de Municipal de Síndicos y Comisarios Municipales al incitar las porras a favor del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno pero además, de generar encontronazos entre los asistentes de la Sesión de Cabildo efectuada el pasado 18 de diciembre.

Con 7 votos a favor, 6 en contra y una abstinencia, el cuerpo de regidores aprobó suspender la primera sentencia y aplicar únicamente una sanción pública.

“Los integrantes de la Comisión de Gobernación hemos acordado y dictaminado mayoritariamente proponer al honorable Cabildo de Ahome amonestación pública para la ciudadana Irma Agustina Delgado Ríos”, dijo Vicente López Fuentes, presidente de dicha comisión.

Esto, generó la molestia de algunos de los ediles, especialmente, del regidor del PAS, Fernando Arce Gaxiola quien denunció esta violación pidieron que se actuara en consecuencia.

“Me gustaría saber cuáles fueron esas fundamentaciones que ustedes (regidores) observaron que la síndica de la Central Monchis trastocó y cómo fundamentan esa sanción y no otra. Quisiera preguntar si vale más la observación política que la misma ley porque además, los hechos sucedieron en un recinto inviolable, aquí en donde estamos sentados, en donde decimos que tenemos que hacer respetar y cumplir la ley, aquí en la casa del pueblo”, indicó.

En ese sentido, Génesis Pineda, regidora del PRI consideró como una burla la amonestación que se le dictó a Irma Delgado.

“Si seguimos tomando decisiones equivocadas como la de hoy (ayer) en donde no se aplica una sanción severa y ejemplar ante las actitudes y acciones erróneas e inadecuadas de la funcionaria, estamos dando margen a que más funcionarios hagan lo que se les plazca a la hora que quieran y ante la situación que ellos quieran”, precisó.

Asimismo, el coordinador de la bancada del tricolor, Raúl Cota Murillo se pronunció en contra de esta sanción, pues dijo, la acción de Irma Delgado fue una violación a un reglamento que debía tener consecuencias.

“No estoy de acuerdo, tenemos que darle nivel al actuar, me preocupa el precedente que se está tratando de sembrar el día de hoy, porque en un futuro tendríamos que aplicar la misma sanción al servidor público que haga un uso irregular de su función”, precisó.

Irma Delgado se disculpa ante el Cabildo

Tal como lo dictaminó la mayoría de los regidores del Cabildo ahomense, la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado ofreció una disculpa pública a los presentes en la Sesión celebrada este viernes.

“Ofrezco una disculpa por la manera en que me conducí incorrectamente, me ganó el coraje lo acepto, reconozco que no debería haberlo hecho pero de hoy en adelante voy hacer las cosas como debe ser, como una servidora pública y conducirme de la manera más correcta”, estableció.