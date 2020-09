Regidores de Ahome desmienten a asesor del alcalde Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- De manera enérgica, regidores del Cabildo ahomense desmintieron a Moisés Cadena, asesor legal de la presidencia municipal de Billy Chapman, al negar haber aprobado la cantidad de 146 pesos como pago por tonelada para el depósito final de la basura en el relleno sanitario a PASA.

Entrevistado al respecto, Fernando Arce Gaxiola, regidor del PAS, dijo que al menos él no recuerda que este tema se haya tocado en alguna sesión como lo quieren hacer ver.

Niegan cantidad

“Yo no recuerdo que haya sido desglosado ese punto, lo que sí recuerdo es que el presidente puso en la mesa que se le diera toda la autorización para modificar algunas cláusulas, a lo cual yo me opuse, porque no sabía cómo iba. Hasta donde sé, ese punto no se ha aprobado”.

Por su parte, Raúl Cota Murillo, coordinador de la bancada priista, desmintió también al asesor del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, a quien señaló de no tener el conocimiento jurídico de la situación, pero, sobre todo, de querer politizar el tema que la administración provocó.

Agregó que lo que se aprobó fueron algunas modificaciones en el contrato con OP Ecología para que esta pudiera entrar a operar cuando cumpliera con todos los requisitos, y uno de ellos era contar con un relleno sanitario, por lo que no sabe tampoco cómo es que está en operaciones actualmente.

Desenmascaran

“Mienten porque esa tarifa nunca fue aprobada. Yo pediría que maneje la información con claridad porque en ningún momento y no hay ningún fundamento que diga que los regidores aprobamos ese pago a PASA, es totalmente reprobable que quieran polarizar y sobre todo el que no se quieren responsabilizar de las decisiones administrativas que están tomando los funcionarios en este momento”, indicó.

Recordó que se autorizó un monto máximo de 7 millones 850 mil pesos para OP Ecología, pago en que iba incluido el servicio de recolección, barrido mecánico, barrido manual y el uso del relleno sanitario.

No se ha analizado

En tanto, Ariana Sulaee Castro Bojórquez, regidora del PT, aseguró no estar enterada del tema, ya que en la Comisión de Hacienda que ella preside no se ha tocado el tema.

No estoy enterada del tema, en la Comisión de Hacienda no ha llegado ese tema y nosotros estamos vigilantes de que no se exceda del presupuesto una vez que se analice el tema”.

En pregunta expresa en torno a lo que se tendrá que pagar a PASA por el relleno sanitario, afirmó que aún no se determina eso.

“Aún no se determina eso, es necesario analizarlo en la comisión para poder hacer un contrato y establecer ese punto para que el área de tesorería pueda pagar. Por el momento no se ha discutido al interior de la comisión”.

Por último, Ramón López Félix, regidor de Morena, recordó que él, al igual que otros compañeros regidores, no aprobaron dar pie para que entrara a operar OP Ecología por considerar que había inconsistencias y no tenían un relleno sanitario.

El contrato que va con las empresas no dice o al menos lo que nosotros vimos, no decía que el relleno sanitario se tenía que pagar aparte”, dijo.

Para entender...

Fue el viernes cuando Moisés Cadena, asesor del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, aseguró que el cuerpo de regidores aprobaron el costo de 146 pesos por tonelada de basura para el relleno sanitario de PASA.

Aunado a ello, afirmó que ya están muy cerca de concluir un contrato con Promotora Ambiental de La Laguna por el uso de estas instalaciones que manejan el destino final de los residuos, incluso el alcalde lo secundó que ahorrarán 500 mil pesos; sin embargo, a decir de los representantes PASA, no existe apertura ni fecha para concretar convenio.