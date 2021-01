Regidores de Ahome en contra de que OP Ecología cobre a comerciantes

Los Mochis, Sinaloa.- Como algo verdaderamente absurdo calificaron los regidores del PRI y del PAS en Ahome la intención del municipio de dejar a OP Ecología que firme contratos con los pequeños y medianos comercios para poder contar con el servicio de recolección de basura.

Sobre este tema, el coordinador de la bancada priísta, Raúl Cota Murillo, señaló que de primer instancia, la autoridad no tiene por qué incitar a que los empresarios paguen por un servicio que se les venía dando como responsabilidad del propio Gobierno municipal de Ahome, específicamente hablando de los pequeños y medianos comercios. (Puede leer: Comerciantes de Los Mochis tendrán que firmar contrato con OP Ecología para recolección de basura).

En contra

“El pago por el servicio de recolección de basura es para los grandes comercios o aquellos que su desechos requieran un tratamiento especial, no puede cambiar de la noche a la mañana el cobro de la recolección de basura porque, además, es obligación del municipio la supervisión de que OP cumpla con el servicio”.

En ese sentido, el edil priísta pidió a los comerciantes no acceder a esta intención, es decir, no firmar ningún contrato que se les presente para recibir este servicio.

“No tienen por qué pagar algo injusto, algo que no venían pagando con anterioridad, con esto ahorcarán su economía. Que la gente no se deje sorprender, la obligación de la empresa es recoger la basura y la del municipio, obligar a la empresa a que cumpla, que no se dejen sorprender”.

Por su parte, Fernando Arce Gaxiola, regidor del PAS, señaló que lo declarado por la tesorera no es bueno, no en un plan de darle la contra, sino considerando que no se puede hacer negocio de todo, mucho menos de los servicios que se les debe de brindar a los ahomenses.

“No es lo mismo una empresa que produce o desecha materiales peligrosos, llámese hospitales o industrias, que necesite una operación especializada, a una mercería, carnicería, una tienda de ropa, creo que no es ni el momento adecuado, pues estamos en una crisis económica por la contingencia sanitaria”, indicó.

Asimismo, comentó que lo que se le hace más grave en torno a este tema es que el municipio esté dejando todo en manos de OP Ecología, para que sea esta empresa quien determine cuáles serán las condiciones para el contrato que pretende efectuar con el sector comercial.

“Lo más grave se me hace que es dejarle a OP que sea él quien vea y establezca las condiciones para el contrato, el servicio está concesionado, hablo de manera general, no me imagino a OP haciendo contratos con una tiendita, una carnicería, creo que no tiene la capacidad física suficiente, si no la tiene para recoger la basura, menos para hacer este tipo de trámites”.

Para entender...

Comerciantes tendrán que firmar contrato con OP: Tesorera

La empresa OPEcología fue contratada para la recolección de basura doméstica, por lo tanto, los comerciantes tendrán que realizar su propio contrato para contar con dicho servicio. Así lo confirmó Ana Elizabeth Ayala Leyva, tesorera municipal, quien comentó que los ciudadanos que tengan algún negocio deberán acercarse a la empresa particular para que esta comience a llevarse los residuos.