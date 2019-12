Regidores de Ahome exhortan a alcalde y funcionarios a acatar fallo

Los Mochis, Sinaloa.- En cumplimiento a lo que mandata la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa a favor de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, regidores del Cabildo ahomense hicieron ya un exhorto tanto al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno como a los funcionarios implicados para que acaten las disposiciones marcadas en el fallo.

Al respecto, Ariana Sulaee Castro Bojórquez, regidora del PT, reconoció que ya tienen información sobre el ordenamiento del órgano autónomo, la cual coincidió en señalar que se tienen que cumplir al pie de la letra.

Acciones

“Ya tenemos la información pertinente en base a la sentencia. Nosotros ya hemos tomado algunas acciones, quiero decir que nosotros no nos manejamos en lo individual sino como una bancada y como tal hemos hecho un exhorto a los funcionarios mediante un escrito. Estamos esperando la respuesta de Culiacán, pero vamos a ir a entregar también el oficio que ya se giró”, señaló.

Postura

Cuestionada sobre si ella acatará el mandato de ofrecer una disculpa pública a Valenzuela Benites, la edil sostuvo que en lo personal no tendrá ningún problema en hacerlo.

“Tengo una excelente relación con Angie tanto en lo laboral y personal, si se tiene que dar ese momento (ofrecer disculpa) con mucho gusto lo haré, no tengo ningún problema. Es una cuestión personal nada más que sí tendríamos que analizar exactamente lo que dice la sentencia”, abundó.

En ese sentido, el regidor también del PT Raymundo Simons Cázarez confirmó el oficio girado, el cual, añadió, espera que sea respondido en los siguientes días.

“Nos lo recibieron y creo que están en la mejor manera para hacer cumplir lo dispuesto, aunque hay algunos (funcionarios) que están estudiando el tema porque dicen que tienen algún recurso legal o de derechos que no sé si lo vayan a hacer valer o vayan a cumplir con lo ordenado”.

Desconocimiento

Por su parte, Alfonso Pinto Galicia, regidor del PAN, declaró que él también giró un exhorto a los funcionarios; sin embargo, se mostró sorprendido de que se le haya pedido a él también una disculpa cuando asegura no haber tenido nunca ningún inconveniente con la funcionaria municipal.

“Me da gusto que la sentencia haya sido unánime, pero por otro lado no sé qué tema se haya subido para sentenciar a todos los regidores menos a dos, si no tengo nada en lo personal con la síndica, pero al fin hay que acatar la resolución, y ya hicimos lo propio”.