Regidores de Ahome no han sido notificados sobre disculpa a síndica

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque manifiestan que no han recibido la notificación del Tribunal Estatal Electoral para ofrecer una disculpa pública a la síndica procuradora Angelina Valenzuela, como se ha hecho saber, los regidores Raúl Cota y Alfonso Pinto Galicia comentaron que no tienen ningún problema en acatar el ordenamiento.

"No sabemos qué regidores son (los que tienen que ofrecer la disculpa) porque no le hemos faltado al respeto, pero si hay necesidad, no veo ningún inconveniente (en ofrecer una disculpa pública). Hasta ahorita no nos ha la notificación a ningún regidor", dijo el regidor del PAN, Alfonso Pinto Galicia.

Añadió que el problema ha estado entre la síndica y el alcalde.

Por su parte, Raúl Cota, regidor del PRI, mencionó que el fallo del Tribunal Electoral en este caso, siembra un antecedente en el Estado de Sinaloa.

"Como fracción y coordinador del PRI, es un tema que aplaudimos y lejos de la resolución, pues da apertura al tema de la equidad de género, sobre todo en el estado de Sinaloa, deja a salvo los derechos de muchas funcionarias, servidoras públicas que por el temor a represalias, que por el temor a un posible revanchismo, dejan en descubierto esta información o este posible derecho que tienen".

Destacó que como regidores del PRI aplauden que haya salido la resolución este sentido.

"Hemos sido testigos de muchos pleitos innecesarios que se han dado al interior de la administración municipal. Nosotros desde un inicio en este periodo municipal hicimos un llamado a ambas partes, tanto al presidente municipal como a la síndica procuradora de dejar por un lado los pleitos, los revanchismos y ponernos a trabajar en beneficio de la propia sociedad de municipio de Ahome".

Añadió que lejos de la disponibilidad del alcalde para hacer pública su disculpa, es un mandato de un tribunal y se tiene que acatar a como dé lugar.

"Yo en este sentido espero que el alcalde acate la situación y nosotros acataremos lo contundente también en su momento, como regidores también nos vienen mencionando y esperaremos la notificación, y en lo personal y de nuestra parte no hay ningún problema en darle cumplimiento a este llamado, a esta resolución".

Expuso que en caso de no acatar la orden, puede haber sanciones del tribunal.

"Recordemos que todos somos sometidos bajo los propios lineamientos administrativos, por así decirlo, un tribunal tiene la facultad y claro que nos puede dar un ordenamiento para tener que cumplirlo, existen las posibles sanciones en caso de un desacato que puede ir desde una amonestación hasta la solicitud de la separación del cargo del funcionario municipal en caso del desacato".

Mientras tanto, la regidora Socorro Calderón del PT, comentó que el tema se tiene analizar muy bien. "Porque yo en mi calidad de regidora, pues no tengo porqué hacer ninguna disculpa pública. Yo creo que esto lo va a dar el presidente con los jurídicos que tenemos en el municipio para que den una declaración clara y precisa".

Agregó que la síndica procuradora tiene que acreditar con todo un archivo, la violencia que ha recibido y de parte de quién.