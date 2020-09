Regidores de Ahome podrían pedir la renuncia de la tesorera, Ana Ayala

Los Mochis, Sinaloa.- La tesorera municipal Ana Ayala Leyva tiene la obligación de cumplir con la ley y sobre todo de atender lo ordenado por el Teesin con relación a otorgar toda la información que se le solicite desde la Sindicatura de Procuración, de lo contrario se pedirá su salida de la administración municipal, advirtieron regidores del Cabildo ahomense.

Al respecto, Raúl Cota Murillo comentó que, incluso, entre lo ordenado por el propio Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa se encuentra hacer lo conducente, que incluye pedir la renuncia de la funcionaria si ella no deja de ejercer violencia política en contra de Angelina Valenzuela Benites, que ha declarado que no la deja trabajar.

Medidas enérgicas

“Si se da con el incumplimiento de la resolución del tribunal, es claro que se tiene que solicitar la remoción de la tesorera porque no es una decisión personal, es un resolutivo de un tribunal el cual nos notifica a que obliguemos a que se dé este cumplimiento, y si no cumple, no será una decisión personal, tendríamos que actuar avalando una resolución que ya existe. Están obligados la tesorera y funcionarios a cumplir con la ley”, enfatizó.

Asimismo, consideró que las decisiones que se han venido tomando en la administración municipal ha generado el deterioro político, administrativo y, sobre todo, socialmente.

“Hoy distintas fracciones estamos generando un documento, el cual nos ampara y nos protege como regidores porque tenemos alrededor de 5 meses en los cuales el Ayuntamiento de Ahome no genera ni una sesión ordinaria de Cabildo a como lo exige la ley.”

Sin embargo, aceptó que eso no le extraña debido a que ha sido la manera en la que se ha conducido durante casi dos años.

“No quieren cumplir con los mandatos oficiales y, sobre todo, tramposamente como lo acabamos de ver, generan mecanismos judiciales para evitar cumplir con la ley. Es preocupante porque el que la administración no cumpla con la ley de estar sesionando es una violación”, abundó.

Postura

Mientras tanto, Fernando Arce Gaxiola, regidor del PAS, señaló que existe algo que es claro: el reconocimiento de violencia política en contra de Angelina Valenzuela por parte de Ana Ayala; por lo tanto, tienen que actuar en consecuencia.

Nosotros nos vimos envueltos en un litigio que generaron ellos y después nos estaban diciendo que éramos culpables.”

