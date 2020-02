Regidores de Ahome reciben 16 mil pesos para apoyos

Los Mochis, Sinaloa.- Los regidores reciben, solamente para apoyos a la ciudadanía, 16 mil pesos mensuales, a los cuales se le suman los 10 mil pesos que recientemente se acaban de aprobar, declaró Angelina Valenzuela Benites.

“Ellos (regidores) cuentan con otros apoyos, pero quiero decir que en el presupuesto anual se aprobó para los regidores 2 millones 490 mil pesos, quiere decir que son como 16 mil pesos mensuales por regidor para apoyos”, precisó.

En contra del aumento

La síndica procuradora se dijo sorprendida del incremento en el sueldo que se aprobaron los ediles, pues comentó que a su consideración no era necesario, porque además de recibir recursos económicos, tienen la colaboración de las diferentes dependencia para brindar la ayuda a quien la solicita.

“Los regidores son gestores. Por poner un ejemplo, ahí tenemos a Salud Municipal, que cuando solicitan una ayuda los apoyan con medicamentos, sillas de ruedas, con ese tipo de cosas. Tenemos también Participación Ciudadana, que apoya en los requerimientos que tengamos a la ciudadanía y me cuento porque también a mí me apoyan”, indicó.

La funcionaria municipal comentó que ella en lo particular no estaba enterada del aumento de más del 10 por ciento que se dieron los ediles. Sostuvo que está fuera de lugar y prácticamente es innecesario.

Desconocía el tema

“Ni enterada estaba. Sí hablamos de que eso no alcanzaba, pero se podían dirigir a otras instancias, otras direcciones. Si vamos jerárquicamente, tuvieron que haberme tomado en cuenta porque somos un cuerpo colegio de Cabildo, pero no fue así”, asentó.

En ese sentido, dijo que lo ha hablado sobre este tema no es ciertamente lo correcto, específicamente por el pronunciamiento en contra que dio el alcalde Billy Chapman, pues, explicó, que él debió estar enterado de este aumento y pudo haber hecho lo conducente en su momento para detenerlo. No decir que había sido unánime el acuerdo, aunque no lo aprobaba.

Regidores se aumentan 10 mil pesos el sueldo

Con una solicitud particular dirigida a la tesorera municipal Ana Ayala, 10 de los 12 regidores del Cabildo ahomense lograron un aumento de sueldo de 10 mil pesos mensuales. Ahora los regidores van a ganar casi 70 mil pesos al mes.

Este aumento generó descontento entre líderes de opinión y la sociedad en general, quienes consideraron innecesario este incremento. Y es que se dice que los regidores cuentan ya con un recurso para dar apoyo a la ciudadanía que se los solicita.