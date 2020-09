Regidores de Ahome responden a Teesin por denuncia en su contra

Los Mochis, Sinaloa.- Hace ya algunos días regidores de Ahome que votaron a favor de la ratificación de Pável Castro Félix como titular del Órgano Interno de Control fueron notificados por el Teesin de la denuncia que se interpuso en su contra por la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites.

Entrevistados al respecto, los ediles de Ahome no dudaron en sostener su posicionamiento a favor, al considerar que el funcionario en mención estaba en su derecho de buscar una reelección.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Postura

Raúl Cota Murillo, coordinador de la bancada priista, comentó que esta fracción ya dio respuesta a dicha denuncia a fin de cumplir con lo solicitado por el propio Teesin.

“Respondimos en tiempo y forma, somos respetuosos de las instancias y esperemos en ese sentido que siga el avance. Nosotros daremos cualquier respuesta y daremos la información que requiera el Tribunal”, señaló.

El edil indicó que los señalamientos en dicha denuncia vienen siendo, entre otros, la obstrucción del cargo, considerándolo así la propia síndica procuradora Angelina Valenzuela.

“Nosotros tenemos la plena confianza de que actuamos conforme a la ley, conforme a derecho. La síndica procuradora señala con base en su argumento, una posible violencia, pero nosotros no estamos en base a la lógica sino en base a la ley y esperemos en ese sentido que el tribunal tenga la misma apreciación interpretativa y sobre todo valorar a la misma ley la cual nosotros hacemos fundamento.”

Se defiende

Por su parte, el regidor Alfonso Pinto Galicia criticó el método en el que se llevó a cabo la denuncia al asegurar que antes de haberla interpuesto Valenzuela Benites se le debió haber notificado.

Fui notificado pero eso no es lo que marca la ley porque primero debí de haber sido notificado y después denunciado, el procedimiento se hizo al revés”, sostuvo.

Cuestionado si considera que violó las facultades de la síndica al votar a favor de la permanencia de Pável, el edil aseguró que de ninguna forma fue así, sino al contrario, aseguró que en todo momento se actuó conforme lo marca la ley.

“Yo respeto la ley y respeto a la síndica, no le estoy violentando nada, no le estoy obstruyendo absolutamente nada. Lo que ella (síndica) dijo en el Cabildo de que íbamos actuar de mala manera no lo voy a tomar en cuenta, no estoy enojado, yo sigo adelante trabajando por este municipio y por la ciudadanía”, enfatizó.

Por último, reiteró que es facultad de los regidores votar a favor o en contra de los puntos que se suben en Cabildo y así fue como actuaron.

“Si hay responsable del Órgano de Control por un periodo de un año y si él quiere volver a ser, se puede proponer, no postular. Si él (Pável) no hubiera querido, entonces entra la Sindicatura de Procuración, no se abre una contienda sino que se presenta al Cabildo una terna de tres a cinco personas y el Cabildo ratifica a uno de ellos.”

Para entender...

Síndica denuncia a regidores y al alcalde por ratificación de Pável

El lunes de la semana pasada, la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites interpuso una denuncia en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa en contra de los regidores y el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, quienes votaron a favor de la permanencia de Pável Castro Félix como titular del Órgano Interno de Control.