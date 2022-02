Regidores de Ahome se piden perdón y prometen no ofenderse

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como lo diera a conocer, la mañana de este viernes el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros sostuvo un encuentro con los regidores Angelina Valenzuela (Morena) y Carlos Roberto Valle Saracho (PAS) a fin de lograr un arreglo entre ambos.

Como resultado de esta reunión, ambos ediles se pidieron perdón y se comprometieron a detener los ataques no sólo a través de los medios de comunicación, en las sesiones de Cabildo sino también, en sus redes sociales personales.

Así lo confirmó el propio alcalde quien se dijo contento de la postura que vio en los dos regidores a quienes invitó a trabajar de la mano por el bien de la ciudadanía.

“Se acordó un respeto a la dama y un respeto al caballero y obviamente que las diferencias personales se tratarán de esa manera, personal, no a través de las redes sociales, no a través de los medios de comunicación. Confío en que esto termine porque así lo manifestaron ambas partes y me dio mucho gusto, se pidieron disculpas, hasta perdón se pidieron de corazón, se dieron un abrazo y fui testigo, sentí que así era”, indicó.

Vargas Landeros reconoció que fue un hecho lamentable el conflicto que se generó entre los dos regidores considerando que era algo mínimo la diferencia durante la sesión de Cabildo; sin embargo, insistió en que existe plena confianza en que el tema ya quedará concluido.

“Fue algo sin chiste que puede solucionarse mediante una plática, mediante un diálogo, creo que esto va a servir para que también los demás regidores y los problemas que sean personales y atienden de manera personal. Los dos aceptaron su responsabilidad, van hacer una pausa importante, se profesaron mutuo respeto entre los dos y eso es lo más valioso”.