Regidores de oposición rechazan categóricamente sesión de cabildo

El Fuerte.- Teresa Mendivil Valdez, del partido Independiente, Tatiana Torres soto, regidora PAN José Maria Flores Soto, regidor Independiente, Alma Rosa Hernandez Gonzalez, Nueva Alianza y Eligio Zavala Roman del PAN rechazaron categóricamente la sesión de cabildo que se realizó este lunes en El Fuerte por “atropellar y violentar la soberanía del ayuntamiento”.

“Ninguno de los regidores del PRI estuvieron en la reunión previa, no apoyaron al presidente y se fueron atender invitaciones externas, regresaron muy tarde y aún asi nosotros accedimos a permanecer en la sesión previa, nosotros propusimos fos dod sesiones, una ordinaria para tratar los temas de la Junta de Agua Potable y una extraordinaria para tratar la separación de cargo de presidente municipal de Antonio Cota, y los regidores dem PRI no quisieron, el sindico procurador se llevo a los regidores del PRI y dijo qe con ellos tenían, entonces nosotros nos retiramos, no concluyó el cabildeo de la sesión en la parte de concentración política, los Los regidores del PRI violentaron todo el proceso que sesionaron ellos, para nosotros es una sesión ilegítima pues violentaron todo el proceso que marca la Ley de gobierno municipal y el reglamento interior”, señaló José María Flores Soto, regidor independiente de El Fuerte.