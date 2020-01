Regidores dicen no sentirse aludidos por crítica del alcalde Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- Participar en la vida cívica y política del municipio de Ahome y del país no implica asistir a los eventos del Lunes Cívico que realizada el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno en las escuelas públicas, coincidieron regidores del Cabildo ahomense.

Esto luego de que el alcalde calificara como vergonzoso el hecho de que los ediles no lo acompañaran a estos eventos.

Fernando Arce Gaxiola, regidor del PAS, comentó que al menos él tiene una agenda de atención ciudadana que es más importante, pues es ahí en donde se dan respuestas inmediatas.

“Yo no me siento aludido. Cada quien puede acudir a los eventos del alcalde si gusta. Quiero decirles que el viernes, por ejemplo, estuve en el ejido Morelos, donde tienen graves problemas de drenaje, de obras olvidadas. Con esto quiero decir que yo tengo una agenda de trabajo y no necesariamente tiene que ser la misma del alcalde.”

Por su parte, el regidor del PAN Alfonso Pinto comentó que no tienen obligación de acompañarlo a todos los eventos, pero sí de saber las condiciones de las comunidades, trabajo que, aseguró, lo realizan bajo su propia agenda de trabajo.

“Sí teníamos un deber de ir, pero yo le dije a su secretario que por cuestiones familiares no pude ir. Yo no me siento aludido porque he participado la mayoría de las veces y voy a seguir yendo. No necesito que me digan”.