Regidores difieren en aplicación de multas

Aunque los regidores ahomenses de la bancada priista están de acuerdo en la no retención de garantías, la nueva manera de levantar las multas causó diferencias.

Para Juan Francisco López Orduño, permisionario del transporte público urbano, en las boletas deberían constar los nombres del infractor y la unidad.

“La infracción viene para el conductor y el vehículo, el agente deberá anotar todos los datos y obviamente el nombre del conductor, de tal forma que si no pagan en el año, cuando vayan a pagar refrendo o validación no se los van a recibir”.

Sanción al operador

La edil Dulce Ruiz Castro, empresaria de transporte turístico, manifestó que el sector empresarial sufrirá si no se aplican correctamente las sanciones.

“Estaría más de acuerdo, como empresaria, que sea al chofer al que se le hiciera la infracción, como el caso de los vehículos de renta. Nuestro presidente, Álvaro Ruelas, comentó que se analizará esa parte para que no se vean afectados los empresarios”, puntualizó Ruiz Castro.

PARA ENTENDER...

No recogerán documentos al infractor

Por acuerdo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, se determinó el pasado 2 de enero que en Ahome a partir de este martes los automovilistas ya no estarán obligados a entregar una garantía cuando son infraccionados por los agentes de tránsito. El alcalde Álvaro Ruelas Echave informó que con esto ya no será necesario que se entreguen ni licencias ni placas o tarjetas de circulación para hacer efectivo el pago de la multa. Con ello, se modifica también el esquema de cobro y de pago, pues ahora será en Tesorería Municipal en donde canalice el tema, destacó. “Vamos a iniciar los procedimientos, es un crédito fiscal. Si no se paga la multa se podrá embargar o hasta rematar un bien inmueble. El tema es que debemos de poner a nuestros agentes a hacer lo que les corresponde, que es cuidarnos, y no a hacer los trámites de las multas”, precisó.

¿Deberán sancionar al conductor del vehículo al momento de infraccionar?

SI

Dulce Ruiz Castro

Regidora PRI/Empresaria Transportista

"ESTARÍA DE ACUERDO CON LA SANCIÓN AL CHOFER"

Estaría más de acuerdo, como empresaria, que sea al chofer al que se le hiciera la infracción, aunque a la hora de hacer el pago aparezca que el vehículo tiene esa deuda: pudiese aparecer el nombre de la persona a la que en ese momento se le hizo la infracción para que las empresas tengan conocimiento. Nuestro presidente, Álvaro Ruelas, comentó que se analizará esa parte para que no se vean afectados los empresarios. A veces los carros no están a nombre de la empresa, pero es algo que se tendrá que valorar para que el empresario no se vea afectado en ese sentido. Por ejemplo, los negocios de renta de carros verían afectada su actividad por terceros. Más adelante, podría implementarse un sistema en red que arroje las deudas.

NO

Juan Francisco López Orduño

Regidor PRI/Permisionario

"DEBEN INFRACCIONAR AL CONDUCTOR Y AL VEHÍCULO"

La infracción viene para el conductor y el vehículo. El agente deberá anotar todos los datos y, obviamente, el nombre del conductor, de tal forma que si no pagan, en el año, cuando vayan a pagar refrendo o validación, no se los van a recibir si no pagan todo lo atrasado. Hay muchas maneras de cobrar la multa, es un crédito fiscal cobrable que puede requerirse, puede hacerse el procedimiento económico coactivo para efectos de que pague. Es correcto lo que hizo el presidente municipal Álvaro Ruelas, porque es una violación al artículo 14 y 16 constitucional, por eso el Ayuntamiento nunca gana un juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que la violación existe. Ahora será diferente, es una manera de acabar la corrupción.