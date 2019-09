Regidores aún no deciden aprobar el crédito de 40 mdp para socavones

Los Mochis.- Los regidores del Cabildo ahomense no han tomado una decisión aún sobre el crédito de 40 millones de pesos que quitará el Ayuntamiento de Ahome para invertirlos en los socavones. Mientras tanto, se encuentran solicitando información a Tesorería para tomar una decisión y esta tarde se reunieron con la tesorera Ana Ayala.

“Seguimos solicitando información, de hecho a parte de lo que ya habíamos solicitado, se nos entregó el balance presupuestal del 2019 únicamente y nos queda pendiente la asignación de obra que supuestamente está comprometida para ejecutarse este mismo 2019 y es ahí donde nosotros le apostamos a que pueda ver una posible reasignación”, manifestó Raúl Cota.

El regidor priista añadió que se puede hacer una reasignación de los gastos en gasolina, viáticos, viajes, entre otras cosas, para contemplar probablemente una bolsa más grande o probablemente un préstamo en menor tamaño y dimensión.

“Tenemos que ser claros y muy precisos, no podemos llevar a un crédito teniendo finanzas en el municipio que se pudieran reasignar en este sentido, lo hicimos saber y lo expusimos. No estamos negándonos a dar el apoyo a la ciudadanía. Repetimos que es algo latente, es algo necesario atacar baches y socavones, pero lo tenemos que hacer de manera responsable”, dijo.

Fernando Arce, regidor del PAS. El Debate

Por lo que mencionó que están solicitando que no se cite a Cabildo hasta en tanto no haya la suficiente discusión. Esto porque se les preguntó si pudiera ser en la sesión del próximo lunes.

“Nosotros dijimos no porque tenemos que tomar una decisión responsable, sobre todo no podemos tomarlo a la ligera y tenemos que ser conscientes en el reajuste que solicitamos para que haya en los temas presupuestales. No estamos cerrados tampoco, pero no nos queda todavía clara la situación, en tanto esto no se haga, les pedimos y les exigimos que haya un registro presupuestario porque tenemos que entrar en la austeridad con los gastos exorbitantes que ha habido durante esta administración y se los dejamos visto en la mesa”.

Por su parte, Fernando Arce, regidor del PAS, comentó que han tenido dos reuniones con la tesorera municipal y una con los regidores donde firmaron todos un oficio en donde le hacían una serie de peticiones a la Tesorería qué tiene que ver con el balance presupuestal hasta agosto del 2019.

“La cuestión de las obras proyectadas y no ejecutadas y el costo de estas para ver si había la posibilidad de una reasignación de presupuesto. Creemos que es inaplazable el ataque de los socavones y de los drenajes colapsados toda vez que el Fonden no ha llegado y creemos que no va a llegar a estas alturas”.

Agregó que están en la tesitura de recibir otra información adicional que pidieron que no tuvieran en este momento.

Les hicimos ver que esta administración ha sido un poco reacia a la crítica en el sentido de la austeridad”.

Expuso que no se va a subir ese punto al pleno de la sesión de Cabildo del próximo lunes, sino que podría ser a mediados de la semana.

Solicitamos que ese punto se subiera con la fundamentación que hemos estado consensando: el monto, cómo y cuándo se va a pagar y en qué se va a invertir, quiénes lo van a realizar, los tiempos y quién lo va a evaluar”.

Asimismo, el regidor panista Alfonso Pinto Galicia, manifestó que los regidores están pidiendo austeridad y vigilancia en dado caso de que lleguen a aprobar el crédito.

No obstante, el regidor del PT, Vicente López, comentó que necesitan aprobar este crédito bancario porque es algo que urge.