Regidores no se ponen de acuerdo en caso de Irma Delgado

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de haber discutido el tema por casi dos horas, la Comisión de Gobernación no logró ponerse de acuerdo para acordar la sanción que se le dará a la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado.

Así lo confirmó el regidor del PT, Vicente López Fuentes, presidente de la Comisión de Gobernación quien dijo que debido a unas diferencias de opiniones, es que no se logró determinar las acciones que se ejecutarán en contra de Irma Delgado.

Sin embargo, adelantó que será el próximo jueves cuando se reunirán de nuevo, día en que aseguró, habrá de definir la sanción.

“La escuchamos (a Irma Delgado), nos falta hacer el dictamen que se irá a Cabildo en donde se confirmará la sanción. Necesitamos ver las cosas a como fueron, necesitamos estar de acuerdo todos es por eso que nos vamos a volver a reunir el jueves. No hubo gran diferencia pero el jueves es cuando nos volveremos a reunir”, abundó.

Raúl Cota Murillo. El Debate

En tanto, el secretario de dicha comisión, el regidor del PRI comentó que le da un voto de confianza a sus compañeros regidores para que éstos se conduzcan con rectitud y en total apego a lo que el reglamento municipal de Síndicos y Comisarios Municipales establece; esto luego de que el alcalde Chapman Moreno advirtiera que buscará interceder ante ellos por Irma Delgado.

“Hasta ahorita no está en la mesa el cese de Irma, no hay una voz que lo solicita. Espero que el alcalde ni influya y apego a que mis compañeros no se dejen influenciar, pues ninguno comparte este criterio que ha hecho público, él (alcalde) tiene su voz y voto en Cabildo pero al final la decisión será consensada”.

Por último, señaló que de acuerdo al procedimiento y el mismo reglamento en el que se están basando, a partir de ayer, la síndica tiene 10 días para aportar pruebas o algún documento que pudiera servirle en su defensa o bien, si así lo desea, puede interponer ante la Comisión un recurso.