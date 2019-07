Regidores reconocen fallas en operatividad de ambulancias

Los Mochis, Sinaloa.- La omisión que se dio el domingo al no acudir la ambulancia del municipio a un llamado de una familia de una joven con parálisis cerebral del ejido Mochis —que desencadenó en su deceso— dejó al descubierto posibles fallas en la operatividad de las ambulancias que donó el municipio a las siete sindicaturas.

Así lo reconocieron los regidores del Cabildo ahomense, quienes lamentaron el hecho ocurrido durante la madrugada del domingo y a su vez se comprometieron a pedir una revisión sobre el funcionamiento de las unidades.

Reconocen fallas

Ariana Sulaee Castro Bojórquez, regidora del PT, dijo que a su consideración no ha aterrizado la operatividad de las unidades, que deberían estar en funciones y al pendiente de cualquier contingencia que pudiera presentarse a cualquier hora del día, es decir, deben estar operando 24/7.

“Tienen que estar las 24 horas operando. Nosotros como regidores tendríamos que analizar qué fue lo que pasó en el caso de la joven. Debemos empaparnos del cómo han estado operando hasta el momento, y si se necesita hacer algunas modificaciones para mejorar su operatividad; claro que nosotros haríamos la propuesta, pero repito, una vez que estemos informados porque hasta ahorita desconozco los detalles”, sostuvo.

En tanto, el regidor del PAS, Fernando Arce Gaxiola, señaló que ante este lamentable hecho, debe revisarse de manera inmediata el contrato de operación de las unidades.

“Una cosa es evidente: en la sindicatura Central hubo una omisión, cuando menos la policía debe de trabajar las 24 horas y pudieron haberse movilizado para localizar al encargado de la ambulancia. Yo no sé si saben en dónde tiene su domicilio o si tienen su teléfono celular, todas esas cosas deben preverse precisamente porque ese tipo de unidades son para urgencias, no son para estar ahí por si a alguien se le ocurre usarlas, deben de estar bien definido los protocolos de uso”, indicó.

Se lava las manos

De nueva cuenta, al presentarse un caso delicado, el regidor del PT Héctor Vicente López Fuentes aseguró no conocer la muerte de la joven de 20 años que no fue atendida por la ambulancia de la sindicatura Central.

“No sabemos, no sé a qué hora sería. No sé nada de nada, si supiera te contesto inmediatamente, pero cómo puedo contestarte de algo que no sé. Quién nos va a pasar información de cómo funcionan”.

Para entender...

Joven del ejido Mochis requiere atención y ambulancia no llega

Durante la madrugada del pasado domingo, la familia Álvarez Moreno solicitó una ambulancia para Jesús Guadalupe, de 20 años de edad, quien presentaba una complicación en su salud derivada de su parálisis cerebral; sin embargo, aun después de haber pedido la atención en el 911, la ambulancia nunca llegó. Cabe mencionar que la muchacha era habitante del ejido Mochis, donde autoridades municipales entregaron una ambulancia.

Emergencia

Van 55 servicios de ambulancias municipales

La próxima semana habrá un operador de radio del municipio de Ahome en C4 atendiendo las llamadas de emergencia de las diferentes sindicaturas, puntualizó Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal detalló que a la fecha las ambulancias municipales que brindan sus servicios en la zona rural han acudido a 55 reportes de la población, 13 de ellos en Higuera de Zaragoza.