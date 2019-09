Regidores usan camioneta blindada: no quieren dañar sus carros

Los Mochis, Sinaloa.- Por miedo a que sus unidades particulares sufrieran algún tipo de daño por transitar en caminos de terracería, es que este lunes regidores decidieron hacer uso de la camioneta blindada que está en resguardo para el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Así lo confirmó el regidor de Morena, Gerardo Amado, quien dijo que fue él y sus compañeros quienes solitaron la unidad para ir a la comunidad de Cobayme al evento del Lunes Cívico.

"Pensando en como estuvieran las condiciones del terreno, quizá no apropiadas para nuestros vehículos, lo digo porque en una ocasión fui en mi vehículo y me quedé tirado allá, por eso fue el motivo. Nosotros la solicitamos".

Cabe recordar que fue durante la penúltima sesión de Cabildo cuando los regidores solicitaron al Cabildo la compra de una unidad para el traslado de los regidores a los Cabildos Abiertos o a los traslados de poderes, camioneta que tendría un costo de 600 mil pesos.

Quienes hicieron uso de la camioneta fueron los regidores Gerardo Amado, Vicente López, Raymundo Simons, Ariana Sulaee Castro, Rosa María Ramos y Alfonso Pinto.

El regidor recordó que ante esta solicitud hubo compañeros que se manifestaron en contra, incluso los señaló de no aceptar la propuesta y ser quienes no asisten a los eventos del alcalde.

"Hay compañeros que están diciendo que no se compre la unidad pero la unidad estaría disponible para cualquier persona, lo decíamos en una ocasión, tan es así que ellos (los regidores de oposición) no hacen presencia y nosotros necesitamos trasladarnos y yo les pregunto a ustedes, las unidades personales no las quisieran meter a como están las condiciones del terreno", enfatizó.

Cuestionado si es por temor a recibir alguna agresión el que hayan decidido trasladarse en la camioneta blindada, el edil descartó esto reiterando que el uso fue a solicitud de ellos.

"Jamás, nunca hemos tenido miedo y puedo ver yo la ciudadanía con frente en alto, no tengo nada que esconder, el Presidente la República ha dicho las cantidades enormes que se estaban utilizando en los guardias de él que no las está necesitando mucho menos nosotros".

Por último dijo que no pudieron "raite" en otras unidades porque simplemente no cabían, "lo que pasa es las otras unidades están completas ya no cabíamos".

Por su parte, el regidor Raúl Cota reprobó que sus compañeros hayan hecho uso de la camioneta blindada.

“Hay que preguntarles a los regidores de Morena y PT. Yo no me subiría salvo que haya un caso fortuito de que se descomponga algún vehículo o una situación extraordinaria, pero esa camioneta no es para un uso cotidiano”.