Registra el Hospital General de Los Mochis dos pacientes graves por Covid

Los Mochis, Sinaloa.- Aún cuando la tendencia en los casos positivos de Covid van a la baja y el estado de Sinaloa se encuentra en color verde, existen personas que siguen contagiándose.

Tal es el caso de dos personas que se encuentran hospitalizadas por esta enfermedad en el Hospital General de Los Mochis; una de ellas es una joven de 21 años de edad que está intubada y otra más de 41 años que está en estado crítico, informó Luis Reyna Armenta Ruiz.

“De manera desafortunada tenemos dos personas hospitalizadas por Covid, dos mujeres, una de 41 años y otra de 21 años, están en la parte crítica de Covid, una de ellas sí está intubada y la otra no porque no aceptó la intubación, la familia no aceptó”, indicó.

En ese sentido, la directora del nosocomio mostró su preocupación por estos casos aunque aclaró que el factor predominante para esta condiciones médica, es que ninguna de estas dos personas no cuentan con ninguna vacuna contra el Covid lo que complica más su estado de salud.

“No tenían ninguna vacuna, todavía hay gente que no se quiere vacunar y ahí está la vacuna esperando que las personas se sensibilicen ante el problema que tenemos y que se den cuenta que la vacuna nos está protegiendo en realidad, es lo que está marcando la diferencia de las personas que llegan contagiadas, las vacunas sirven para que los síntomas disminuyan considerablemente”, abundó.

La funcionaria estatal pidió a la población a no bajar la guardia, especialmente en este periodo vacacional de Semana Santa.

“La verdad es que con síntomas de Covid no han dejado de llegar al hospital, llegamos a tener hasta dos o tres pacientes por semana, pero intubados ya no se habían presentado y los que llegan es porque no tienen ninguna o solo una vacuna”.

Cabe mencionar que en el Hospital General se cuenta con la vacuna contra el Covid para atender la necesidad de quien requiera la dosis. El módulo de vacunación se habilita en un horario de 8:00 a las 16:00 horas.