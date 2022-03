Regresan las Ferias de Bienestar con todas las dependencias en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A partir de este sábado 12 de marzo se retoman las ferias de bienestar en donde participan todas las áreas del gobierno municipal.

Teniendo como sede la primaria de la colonia Conrado Espinoza mejor conocida como Las Malvinas, el alcalde Gerardo Vargas Landeros explicó que solo no hay condiciones sanitarias sino que existe una verdadera necesidad de llevar los programas y la atención a la ciudadanía.

"Llevamos 21 mil 133 atenciones en las 13 ferias es algo muy importante cumpliendo el compromiso de que vamos a estar siempre cerca de la gente Así es que adelante con las ferias del Bienestar. Todas las áreas deben de estar", indicó.

De igual forma recordó que el estado ya se encuentra en color verde de acuerdo al semáforo epidemiológico por lo que se pueden retomar las actividades de manera normal; sin embargo, destacó que deben de mantenerse los protocolos sanitarios.

"Me da gusto ver que la gente acuda a las ferias de bienestar me da gusto ver que están los servidores públicos. Amigas de esta colonia Las Malvinas aquí estamos, hicimos el compromiso a venirlos a visitar como lo hemos hecho en otras colonias, en otros ejidos, en campos pesqueros, venimos a darles lo que es de ustedes, los servicios públicos municipales, no venimos a darles los servicios y cobrárselos, son gratuitos, son de ustedes así es que en el buen sentido de la palabra, provechen que estamos aquí todos los servidores públicos", destacó.