Regresaremos la calidad en los servicios públicos a Los Mochis: Gerardo Vargas 

Los Mochis.- Ante mujeres empresarias, mujeres amas de casa, mujeres intelectuales, mujeres dueñas de empresas y jóvenes emprendedoras, Gerardo Vargas Landeros, aspirante a la alcaldía de Ahome, se comprometió a regresar la calidad de los servicios que demandan los ahomenses.

En el marco de una reunión organizada por la señora Mónica Torres de Vargas, en la que estuvo presente el candidato a la gubernatura de Sinaloa, por Morena-PAS, doctor Rubén Rocha Mocha; el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense; doctora Eneyda Rocha Ruiz; y las candidatas a la diputación por el distrito 2 federal, Ana Ayala; candidatas a la diputación local por los distritos 02, 03 y 05, Juana Minerva Vázquez, Elizabeth Chía y Cecilia Covarrubias, respectivamente, el candidato a la presidencia municipal de Ahome, aseveró que la principal demanda de los ciudadanos es que se mejore la calidad de los servicios públicos.

Los ahomenses quieren que regrese “esa ciudad Esmeralda de la que nos sentíamos tan orgullosos, que se arregle el servicio del agua potable, drenaje, las calles, y que se rescaten los espacios”.

Gerardo Vargas Landeros, ahí en esa reunión, comentó que hacías unas horas, mientras disfrutaba de una deliciosa agua de cebada en compañía del doctor Rubén Rocha, candidato a la gubernatura de Sinaloa, por Morena-PAS, se acercó un adulto mayor para realizarle la siguiente petición:

“Regresemos la calidad de los servicios a los que estamos acostumbrados los ahomenses, denos el agua potable que queremos, arréglenos el drenaje, pavimente las calles, y que se limpien los parques públicos”.

A este planteamiento, el doctor Rocha Moya respondió “cuente usted con eso, ayudaremos a Gerardo Vargas Landeros, nuestro candidato a la presidencia municipal de Ahome, para que él resuelva eso”, ante esta respuesta, el ciudadano esbozó una enorme sonrisa de felicidad.

Ahí, en la reunión que se desarrolló en su casa, el aspirante a la alcaldía de Ahome, pidió al nutrido grupo de mujeres, “Denos ese voto de confianza, crean en nosotros, ayúdame, el 6 de junio, necesitamos que voten 4de4, por las candidatas a las diputaciones locales y federal Elizabeth Chía, Cecilia Covarrubias, Juana Minerva Vázquez y Ana Ayala, todas con un alto nivel de preparación.

“Las mujeres nos están ganando, que bueno, no tengo la menor duda, pero, también algo podemos hacer, con la experiencia, con el talento, con la inteligencia, y sobre todo con el gran respaldo que tiene en su vida profesional, académica y legislativa, el doctor Rubén Rocha Moya, es el único que puede sacar al adelante este Estado, es el único, no se equivoquen”, puntualizó Gerardo Vargas Landeros.

Asimismo, ponderó “Jamás nos van a alcanzar, por ningún motivo nos van a alcanzar, ni tampoco en la alcaldía de Ahome, no es algo, que nosotros queremos presumirles, estamos hablando de la realidad, es trabajo, es tesón, capacidad, nuestro candidato RRM, es la tercera vez que es candidato a la gubernatura, no es un hombre improvisado. Ustedes que me conocen saben que soy bien terco, ya me tocó y que bueno que me tocó con un hombre como el doctor Rubén Rocha, que bueno que me tocó con estas 4 mujeres valiosas”.

El aspirante a la alcaldía de Ahome hizo el compromiso de que “si ustedes nos apoyan con esos 4 votos , que les van a dar el próximo 6 de junio, nos vamos a volver a ver otra vez, y no van a sentir más que puro orgullo y honor de haber votado por nosotros, porque aquí voy a regresar a mi casa, aquí voy a pasar los últimos días de mi vida, y quiero hacer las cosas de tal manera que cuando ustedes me vuelvan a ver en la calle me vean con gusto, por eso vengo desde mi casa, desde mi hogar, que es mi templo, a pedirles voten por la 4T”.

