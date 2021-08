"Regreso a clases presenciales debe trabajarse desde casa": psicóloga educativa de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- “El regreso a clases presenciales es algo que tendría que trabajarse desde los hogares en un primer momento porque esos alumnos que son la prioridad en la educación deben ser instruidos desde el aspecto personal, social y educativo”, consideró la psicóloga educativa de Los Mochis, Diana Jazmín Martínez Sandoval.

Dijo que en casa se debe enseñar a los niños y jóvenes el seguir los protocolos sanitarios, de abstenerse a interacción.

“Es algo que como familias debemos atenderlo, es algo que en muchas familias este protocolo se está desatendiendo; entonces no podemos llegar con esos alumnos a una escuela y convivir con otros alumnos que quizá sí están dando ese seguimiento a los protocolos”, explicó.

La especialista en psicología educativa resaltó que dentro de una educación presencial no se debe dejar la responsabilidad total a un docente.

“Quizá muchos digan que es su responsabilidad, pero al hacer una comparación de valores con una comparación de una educación de salud y seguimiento de protocolos que es algo que se aprende en casa y que la escuela va a reforzar. La escuela tendrá que dar las medidas necesarias en cuestión de infraestructura y administración de tiempo y del acomodo de los alumnos, pero el cuidado y la atención que cada uno de esos niños tenga es la base que les dio cada una de las familias”.

Preparación

Martínez Sandoval dijo que si en casa ya se brindaron estas herramientas, entonces ya podemos estar seguros de enviar a los niños a un aula.

“La pregunta es si como familia ya has dotado a tu hijo de todas estas herramientas para brindarle esa posibilidad de regresar a la escuela, es la pregunta para cada una de las familias. Entonces, si la respuesta es positiva, podemos exigir la otra parte, a la sociedad y a la educación que se le pueda brindar a mi hijo, pero la base no la puedo exigir, porque esa solo la van a retroalimentar, no se la van a educar; en ese aspecto y en esas condiciones habría que analizar si existen las posibilidades de un regreso”.

Con relación a los alumnos y docentes, dijo, existen muchos dilemas en cuanto a la preparación para el regreso.

“Si nos referimos a la parte de la estabilidad emocional y psicológica con la que ahorita se encuentran los docentes, podemos ahondar más en ese proceso que están viviendo, en ese proceso de ambivalencia en cuestión de emociones y sentimientos de querer regresar a un trabajo que quizá va a aminorar comparado lo que realizan en casa a lo que realizan en un aula, el tener que pensar en las condiciones de salud que muchas veces son adversas”.

El trabajo es para todos, resaltó, porque antes que una cuestión material, van a trabajar con seres humanos, donde la prioridad tendrá que trabajarse desde el ámbito socioemocional antes que lo académico.