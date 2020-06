Regreso a la normalidad exige compromiso social: Salud Municipal de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El regreso a la nueve normalidad exige un gran compromiso social para evitar que haya un rebrote de casos de COVID-19 en el municipio de Ahome, reconoció Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal dijo que es necesario que a partir del martes, que es el día en que todas las actividades se reactivarán, la ciudadanía atienda todas las recomendaciones de protección para evitar contagios.

“Es importante que sepan que esto será una extensión de lo que ya hemos estado viviendo, deberemos seguir con nuestras medidas higiénicas, la sana distancia, entonces, es importantísimo saber que debemos de continuar lavándonos las manos de forma constante con agua y con jabón, usar el gel antibacterial, el cubrirnos la nariz y la boca al estornudar o toser con el ángulo interno del brazo”, señaló.

El funcionario municipal agregó que es importante mantener saneados los espacios de trabajo y las casas con agua clorada.

“Los negocios que van a entrara en operación el 23 de junio, pues deberán seguir algunos protocolos, que es el entregar gel antibacterial a todo el que entra a los locales, los empleados deben utilizar cubrebocas de una manera correcta, usar caretas o bien, lentes protectores”.

Asimismo, comentó que los establecimientos no deberán tener aglomeraciones de clientes, es decir, el propietario deberá tener sumo cuidado en el número de personas que estarán en el interior, pues de violentar lo dispuesto, podrían ser acreedores a sanciones.

Que sepan que esto no es regresar a una vida normal, hay que continuar con todas las medidas, salir solamente para realizar compras esenciales como la compra de víveres, medicamentos o consultas médicas e insistir en que si no tienen a qué salir, no salgan de sus casas”, precisó.