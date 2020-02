Rehabilitación del Centenario no corresponde al estado

Los Mochis, Sinaloa.- La reparación del tramo del bulevar Centenario, entre Macario Gaxiola y el Lateral 18, no corresponde al Gobierno del Estado porque ya lo alcanzó la mancha urbana ni ha sido solicitada la reparación, afirmó el subsecretario de Obras Públicas, Cuauhtémoc Rosales Inzunza.

Señaló que las únicas solicitudes del municipio de Ahome son de rehabilitaciones de colectores de drenaje, y se están atendiendo, así como la rehabilitación del dren Zacatecas para evitar inundaciones a futuro en Los Mochis.

Esto luego de que el director de Obras Públicas del municipio de Ahome, Rael Rivera, señalara que el tramo en cuestión compete al Gobierno del Estado y que se estaba elaborando una solicitud para que sea rehabilitado.

Del municipio

Rosales Inzunza mencionó que este tramo del bulevar Centenario al ser alcanzado por la mancha urbana de la ciudad pertenece ya al municipio y no al estado; sin embargo, se puede solicitar apoyo al Gobierno del Estado al no contar con los suficientes recursos para rehabilitación.

“Yo no he visto ninguna petición, hemos estado en contacto y no nos han mencionado nada, puros colectores estamos viendo. Al final los dos tenemos responsabilidad, los municipios al tener menos recursos debe solicitar al gobierno la rehabilitación de algunas obras”.

Agregó que el municipio de Ahome ha sido uno de los mayores beneficiados por el Gobierno del Estado ya que también se rehabilitó el tramo de la Mochis-Topolobampo con recursos estatales.