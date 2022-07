Reinstalan a Dignora Valdez en tareas administrativas de Seguridad Pública de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Esta mañana se reintegró a tareas administrativas la agente tercero de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana del Municipio de Ahome, Dignora Valdez López, luego de que permaneciera incapacitada por siete días y tras una resolución de la Comisión de Honor y Justicia para su baja definitiva de su cargo.

Pese a que se dijo golpeada emocionalmente por esta situación, López Valdez aseguró estar preparada para trabajar y solo en espera de la resolución que de cabildo a la resolución de baja definitiva emitida por la Comisión de Honor y Justicia ante el caso en que se le acusó de agredir verbalmente a una compañera.

Entrevistada al ingreso a Seguridad Pública de Ahome, dijo que esta reinstalación se da gracias a los recursos que realizaron sus abogadas, al apoyo social y de compañeros encargados en la defensa de los derechos humanos. "Gracias a todos ellos estamos aquí, pero todavía falta que esta semana se apruebe en cabildo, esto está en una revisión todavía".

Se presentó a un área administrativa, puesto que debido a las denuncias que interpuso, dijo, sigue con temor a represalias, "Las denuncias son contra mandos policiacos que están armados y no sabemos cuánto puedan accionar en contra de nosotros".

Dignora Valdez a su llegado a Seguridad Pública de Ahome. Foto: Debate

En la reciente reunión que sostuvo con el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros y la secretaria de la mujer, Teresa Guerra Ochoa, trató el tema de su seguridad con ellos. "El alcalde me dijo que voy a tener respaldo de ellos y si quiero poner denuncia más adelante ante la fiscalía, él nos va a poyar con todo eso".

Valdez López mencionó que en esa reunión con el alcalde trataron asuntos relacionados con la falta de un protocolo de atención a este tipo de casos a mujeres policías. "Si tenemos un protocolo de actuación, pero para nosotros como elementos policiacos brindar la atención a la ciudadanía, pero un protocolo de actuación interno para proteger a las compañeras que se encuentran en este tipo de situaciones no lo hay".

Dignora Valdez a su llegado a Seguridad Pública de Ahome (2). Foto: Debate

Dijo que también se trató el tema de la falta de personal con perspectiva de género en la Comisión de Honor y Justicia, puesto que hay personal de esta Comisión que no tienen ni los conocimientos y tienen a estar levantando las manos, dijo, para hacer estas afectaciones. "Siento pena, no tanto por mí, sino por los compañeros que estuvieron antes que mí, donde tomaron esos casos y salieron a negativo cuando no tuvieron una representación buena".

Dijo que nunca pidió como favor que se le reinstalara, sino que pidió que se hiciera justicia. "Cualquiera que haga una revisión de nuestro caso, se va a dar cuenta de todas las violencias y todas las cosas malas que se llevaron a cabo dentro de la Comisión de Honor y Justicia para que se diera ese fallo".

Dignora Valdez a su llegado a Seguridad Pública de Ahome (3). Foto: Debate

Dejó claro que no retirará las denuncias de acoso sexual que se encuentra en proceso de investigación en el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Ahome.

La mujer policía agregó que también trató con el alcalde, Gerardo Vargas Landeros, el tema de los señalamientos de acoso sexual al interior de la corporación municipal y "tengo entendido que ayer se presentó una de las compañeras afectadas a declarar sobre este caso que sigue en proceso", agregó.

Dignora Valdez en entrevista, en los patios de Seguridad Pública. Foto: Debate

"No sabría decirte qué sigue para mí, pero lo que sí sé es que voy a realizar mi trabajo lo mejor que se pueda en el área en la que me encuentre, porque con esto quiero demostrar que sí existimos los buenos policías".

Finalmente reveló que emocionalmente no se siente bien, puesto que esto que pasó le causó un impacto emocional muy fuerte.

Dignora Valdez ingresa a la oficina donde estará ahora. Foto: Debate

"Creo que se han dado cuenta, no se supera tan fácilmente, porque no es cómodo de un día para otro que te quedes sin trabajo, que te aíslen, que la gente que te aprecia se te retire por miedo, no es buena mi salud emocional en este momento", dijo con la voz entrecortada al final de la entrevista.