Reiteran que no habrá ley seca en Sinaloa en fechas decembrinas

Sinaloa.- Está completamente descartado el tema de la ley seca en Sinaloa durante estas fechas decembrinas, manifestó el director de Inspección y Normatividad en el estado, Gabriel Gavica Saenz.

"Nosotros siempre agradecemos la oportunidad de poderlo aclarar una vez más porque sabemos que ha habido rumores y noticias falsas con respecto a este tema", mencionó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El funcionario expuso que inclusive hay otros estados que publican sobre la aplicación de la ley seca en Sinaloa y que circulan hasta videos antiguos del gobernador Quirino Ordaz Coppel implementando la ley seca que evidentemente hacían referencia en su momento cuando se implementó, así como un sinfín de rumores y de audios de gente que está hablando que se implementa la ley seca y que se preparen.

"Todas estas son noticias falsas. El gobernador tiene muy claro que no va a haber ley seca, no existen condiciones para que haya ley seca. La ley seca generó distorsiones en el mercado en la época que se implementó y no consideramos que sea lo más adecuado. Entonces no va a haber ley seca, eso está muy claro, muy decidido", recalcó.

El funcionario estatal añadió que no es necesario hacer compras de pánico, ya que habrá una venta regular de bebidas alcohólicas como se ha venido aplicando.

El director de Inspección y Normatividad en Sinaloa, Gabriel Gavica Saenz. Foto: Debate

Comentó que en las inspecciones que realiza el personal de esta dependencia han encontrado que en varios establecimientos quieren extenderse un poquito más del horario que marca la licencia para la venta de alcohol, y es ahí cuando se les hace un llamado de atención, ya que se puede proceder a la multa y cuando es reiterado a la clausura.

"En esta época si hemos impuesto algunas sanciones en especial acá en la ciudad de Culiacán, sin embargo, en muchas ocasiones simplemente con la llamada de atención en los establecimientos cortan la música y cortan la venta de alcohol en el momento adecuado".

Expresó que se ha complicado un poco el trabajo de los inspectores cuando acuden a estos establecimientos como los bares porque tienen un mayor flujo de personas.

"A veces entendemos que los dueños de establecimientos tienen problemas para controlar un poco a las personas que acuden al lugar y es donde nosotros también tenemos que estar muy atentos a ayudarlos a que de alguna manera vayan adecuándose a pesar de que en la temporada hay más gente, que vayan de alguna manera adaptándose a la realidad, de que tienen un horario restringido aunque tengan mayor gente".

Dijo que la gran mayoría de estos negocios han sido muy responsables y han acatado muy bien los horarios y las medidas de higiene y sana distancia.

Obviamente se requiere un esfuerzo mayor porque en esta época se incrementa el número de personas qué salen a la calle y acuden a estos lugares".

Destacó que por el momento no se tienen ampliaciones de horarios en estos establecimientos.

Gavica Saenz sostuvo hoy una reunión virtual con la intercamaral de Los Mochis donde habló de la campaña "Agarra el rollo, beber sin exceso es mejor", la cual se implementó en este mes de diciembre por las fiestas decembrinas con la participación de figuras destacadas en el deporte y otros ámbitos para hacer conciencia entre la ciudadanía de los riesgos que tiene beber de más y tratar de prevenir accidentes por el exceso de alcohol.

Esta campaña se estará realizando hasta el mes de abril para empatarla con otra campaña para las épocas de Semana Santa.