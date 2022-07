Relajamiento en filtros genera los contagios de Covid-19: Canacintra Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda alguna, el relajamiento social y sobre todo, en los protocolos sanitarios en negocios y demás establecimientos fue el detonante para esta ola de contagios de Covid-19, declaró Héctor Ibarra Flores.

El presidente de Canacintra delegación Los Mochis dijo que este repunte de casos es alarmante pues en vez de ir a la baja, el reporte del sector Salud es una tendencia muy marcada a la alza.

En ese sentido, añadió que existe el temor de que las condiciones sanitarias no cedan y esto lleve a estar de nueva cuenta en color rojo en el semáforo epidemiológico, lo cual, será un retroceso y por consiguiente un alto impacto para todos los sectores.

“Sin duda alguna se está cayendo en un relajamiento, a lo mejor si hay vigilancia, no vamos a generalizar porque también hay que decir que hay empresas que todavía llegas y hasta pasas por el arco sanitario y hay otras empresas que llegas y ni el cubre bocas te piden, hay de todo”, mencionó.

Héctor Ibarra Flores, presidente de Canacintra delegación Los Mochis. Foto: Debate

El líder del sector industrial reconoció que de acuerdo al informe de las distintas empresas, sí hay trabajadores con esta enfermedad; sin embargo, esto no ha generado un ausentismo generalizado que pudiera poner en riesgo la operatividad de las empresas.

“Si hay trabajadores que se han contagiado o que están contagiados pero eso no ha generado un ausentismo. Por ejemplo, el control de temperatura es algo que ya muy poco se ve, es muy raro que lo hagan. En el caso de lo que representamos nosotros, que es más industria alimentaria, máquina, ahí si todavía se da”, sostuvo.

Ibarra Flores comentó que el mayor relajamiento se ve en establecimientos especialmente pequeñas y medianas por lo que pidió no bajar la guardia y mantener activos todos los protocolos sanitarios ya conocidos.

“Hay que preocuparse y hay que seguirnos ocupando en que no vaya haber una restricción nuevamente, esperemos que no, tenemos una ventaja en comparación cuando iniciamos con esta pandemia que ya hay vacunas y hay casos que se nos han registrado pero en una recuperación muy rápida y afortunadamente no llegan hospitalización”, mencionó.