Remigio aprendió el oficio de su padre en Los Mochis: es un buen vendedor

Los Mochis, Sinaloa.- Descendiente de una familia de comerciantes, Remigio González Maldonado le ha dado seguimiento a ese oficio que aprendió de su padre, recorre las calles del primer cuadro de la ciudad de Los Mochis, ofreciendo sus pomadas medicinales.

¡Lleve su Mariguanol!, es el grito con el que don Remigio ofrece su producto a los peatones, pues durante su caminata por las calles ofrece sus pomadas.

Remigio es originario de esta ciudad de Los Mochis y que descienden de una familia trabajadora de comerciantes, pues asegura que desde que tenía cinco años de edad su padre se lo llevaba a recorrer las calles para vender diversos productos, pues su padre vendía un poco de todo.

Leer más: Baja el precio del gas para cocinar en Sinaloa

“Yo empiezo a trabajar desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, pues por lo menos debo vender seis frascos para poder comprar comida. Actualmente las ventas son muy bajas y la gente no lleva mucho este producto, pero hay otras que le tienen fe y lo compran”, subrayó.

El recorrido

Don Remigio dijo que su recorrido lo inicia en el Mercado Independencia hasta el Mercado Zona 30 y que de ahí se regresa hasta donde comenzó.

“Vendiendo esos seis frascos ya me defiendo, ya como y ceno de perdida. Yo no cuento con ningún tipo de apoyo de parte del gobierno federal, lo que gano con estas ventas es mi único ingreso”, resaltó.

El comerciante señaló que los domingos acude al tianguis dominical y ese día lo considera bueno, pues realiza mejores ventas, por lo que aprovecha para comprar un poco más de verduras y lo que ocupará por lo menos en los próximo tres días.

“Con ese dinero que gano el domingo compro mis cebollitas, tomatitos y algunas piezas de pollo o unos pedazos de carne; por las tardes solamente me compro unos tamalitos y una taza de café”, puntualizó.

Está acostumbrado al trabajo

Don Remigio reiteró que comenzó a trabajar con su padre a la edad de cinco años y que actualmente tiene 66 años de edad. Toda su vida la ha pasado como comerciante, pero que un par de años los pasó en la empresa Alimentos del Fuerte, pero que no era lo suyo, ya que tenía que esperar la quincena para recibir su pago.

“Me salí de ahí, pues no me sentía a gusto, pues yo llevo el comercio en los huesos, me gusta manejarme a mi tiempo y no rendirle cuentas a nadie, solo a la vida”, enfatizó.

Don Remigio insistió en que con la venta de sus pomadas compra lo necesario para irla pasando y qué mejor que de manera independiente.

Leer más: Traemos un proyecto para apoyar la educación: Víctor Hugo Caballero, gobernador de Rotary Distrito 4100

“Tuve a mi familia, mis hijos ya son independientes. El dinero que gano con la venta de las pomadas es para mí; pero aun así no me alcanza, por eso metí la solicitud del 65 y más y espero que me llegue”, subrayó.

Rigoberto Ocampo Alcántar

Finalmente, señaló que tenga o no el apoyo del gobierno federal, él seguirá en las calles.