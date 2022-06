Renuncia Carlos Valle Saracho al PAS en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con la justificación de haber recibido una "sugerencia, presión" para dejar de hablar de José Luis Polo Palafox en su medio de comunicación y al considerar que esto violenta su derecho de libre expresión, el regidor de Ahome, Carlos Roberto Valle Saracho decidió separarse del Partido Sinaloense (PAS).

A través de un comunicado en su red social, el ahora edil independiente dejó claro que el periodismo que ejerce no está a disposición ni opiniones de nadie, en este caso, de gente del PAS, partido del que aclaró, no está afiliado.

"Recibí una sugerencia, presión, para dejar de publicar documentales contra José Luis Polo Palafox, esa sugerencia de cualquier manera viola y atenta contra la libertad de expresión. La sugerencia que recibí me obliga a revaluar mis actividades como defensor de derechos humanos, como periodista, como abogado y como amigo de todos ustedes. La decisión no ha sido fácil pero creo que en estos momentos es la mejor, yo no quiero que con mis publicaciones vayan y perjudique la imagen del Partido Sinaloense así a su vez, las equivocaciones del Partido quiero que vengan y perjudiquen la imagen de quien les habla", precisó.

En ese sentido, advirtió que seguirá haciendo periodismo de investigación y exhibiendo a toda aquella persona que se conduzca en perjuicio de la sociedad haciendo alusión también que continuará como regidor pero sin ninguna bandera política.

"Seguiré siendo regidor, no estoy afiliado al Partido Sinaloense lo que hace que algunos pasistas me tengan catalogado como el externo, agarro la palabra, yo no traicioné, a mí no me compraron yo no me fui. Mi actividad principal desde siempre es el periodismo, ese periodismo que exhibe a toda lacra de corbata y cuello blanco, es por eso que he decidido de manera muy puntual, analizada con mi equipo de trabajo, con mis compañeros, el de presentar mi renuncia como coordinador de los regidores del Partido Sinaloense en el Cabildo de Ahome", indicó.

Por último, aclaró que su relación con Héctor Melesio Cuén Ojeda sigue intacta dejando en claro que no hay ninguna rencilla.

"De hoy en adelante cada quien que asuma su responsabilidad de sus actos, la amistad con Héctor Melesio Cuen Ojeda queda intacta hasta el momento", refutó.