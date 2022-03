Renuncia Ramón López a la Dirección de Salud Municipal de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Por supuestamente motivos personales y profesionales, Ramón López Félix, formalizó este lunes su salida de la Dirección de Salud Municipal de Ahome al presentar ante la presidencia municipal su renuncia con carácter de irrevocable.

Así lo confirmó el alcalde Gerardo Vargas Landeros quien dijo que al llegar este lunes a su oficina se encontró con el documento expedido por quien hasta esta mañana fungió como director de la dependencia en mención.

“Llegué a mi oficina y me encontré en mi mesa de trabajo la renuncia, se me hizo raro que no me la haya entregado a mi, fue por motivos personales, él tomó una decisión muy profesional, me dijo que no tenía el tiempo suficiente para atender la oficina como se le había pedido, quedamos en platicarlo pero llego esta mañana a mi oficina y me encuentro con la renuncia”, indicó.

En ese sentido, se dijo extrañado de que este documento no lo hubiera entregado de manera directa y personal el ahora ex funcionario; sin embargo, aseguró ser respetuoso de la decisión.

Leer más: Recogen propuestas de la IP para el Plan Municipal de Desarrollo en Ahome

“No pasa nada, somos amigos, necesito alguien que esté las 24 horas del día, los siete días de la semana”.