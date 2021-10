Renuncia de Juan José Ríos Estavillo era algo anunciado: Polo Palafox

Los Mochis, Sinaloa.- La renuncia que este lunes presentó Juan José Ríos Estavillo ante el Congreso del Estado al cargo que desempeñaba como Fiscal General de Sinaloa ya era algo anunciado y que tenía que suceder, declaró José Luis Polo Palafox.

“A la Federación no nos extraña, desde hace dos o tres semanas habíamos dicho que su salida era la crónica de una muerte anunciada, mucha gente pensó en cómo sería posible si le faltaban dos años y por la autonomía, nosotros celebramos que el gobernador Rubén Rocha Moya haya definido desde este momento cual era su plan”, indicó.

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa consideró que más allá de la autonomía de la Fiscalía General del Estado estaban los resultados considerando que éstos fueron mínimos.

“Más allá de los temas de autonomía, nosotros hemos ponderado los resultados y en ese tema, el ex fiscal no cumplió, lo hemos dicho recio y quedito a la sociedad sinaloense. No cumplió al no lograr una procuración de justicia moderna y racional y mucho menos con rostro humano y como consecuencia los resultados terminaron por enterrarlo”, enfatizó.

En ese sentido, se dijo tranquilo y seguro de que en lo personal podrá participar para ocupar tal cargo, como lo ha expresado en repetidas ocasiones, alegando que cuenta con la experiencia suficiente pero todo, el respaldo del sector de la abogacia del estado.

“Nosotros estamos muy satisfechos porque en cualquier momento el Consejo Estatal abrirá la convocatoria en donde seguramente un servidor en virtud de múltiples apoyos que hemos recibido en el estado de Sinaloa, vamos a participar”, abundó.