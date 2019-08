Renuncia secretaria del Ayuntamiento de Choix

Los Mochis, Sinaloa.- Ante las constantes amenazas de muerte hacía ella y toda su familia, el pasado lunes, Edith Márquez renunció a la Secretaría del Ayuntamiento de Choix, cargo que venía desempeñando desde el primero de noviembre.

La ahora exfuncionaria confirmó esta salida que se deriva luego de que el 13 de junio de este año, personas desconocidas asesinaran a su padre en la sindicatura de Bacayopa, hecho que al día de hoy no se ha resuelto ni siquiera se ha dado seguimiento.

“Yo me retiro con un gran sentimiento porque me doy cuenta que en el caso de mi padre no se hizo nada, hasta hoy no me explico cómo siendo un padre que hizo ocho hijos de bien, que son profesionales, que nacimos en Choix haya sido asesinado, nosotros aunque no somos ricos siempre ayudamos en medida de lo posible a la gente de las comunidades”.

Y es que agregó, debido al nivel de inseguridad que impera en el alteño municipio, el 85 por ciento de los habitantes de éste, han dejado sus casas y se han visto en la necesidad de buscar otras alternativas de vida en otra ciudad, en otro estado, incluso, en otro país.

“Nos duele mucho que nadie respondió al caso de mi padre, cuando sucedió había niños presentes y ninguna autoridad, ni el DIF, ni Sipinna, nadie respondió, entonces, yo me retiro de Choix con ese sentimiento de dolor y tristeza porque me veo obligada a irme del lugar que me vio crecer y de donde toda mi familia es”.

En relación a la postura del alcalde con respecto a su salida, la exfuncionaria comentó que el mandatario municipal conoce el tema de inseguridad y los altos índices de desplazados que existen.

De igual forma, aseguró que Omar Santini tiene del conocimiento sobre las amenazas que ella recibió; sin embargo, se dijo imposibilitado a actuar.

“En la alcalde está consciente de la situación, yo lo entiendo muy bien pero en sus manos está hacer muchas cosas pero lamentablemente como me dijo, no se puede hacer más y lo entiendo. Ojalá si pudiera hacer más porque si está en sus manos sobre todo antes de que Choix quede solo porque las comunidades están quedando solas”, enfatizó.