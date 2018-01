Reparación de drenajes causa caos vial en el centro

Insoportable caos vial paralizó el centro de la ciudad casi todo el día de ayer. El proyecto de reparación de drenajes caídos inició desde antes de las 8:00 horas de ayer, cuando agentes de tránsito bloquearon la calle Cuauhtémoc, desde su entronque con la avenida Gabriel Leyva, pasando por Ignacio Zaragoza y Guillermo Prieto.

Los cortes a la circulación congestionaron sumamente el primer cuadro de la ciudad, aseguró Alejandro Robles López.

El secretario general de la Unión de Autotransportes Azules del Noroeste comentó que hasta los permisionarios “tuvieron que hacer labores de tránsitos”.

Tráfico

“Está tapada la calle Cuauhtémoc. Necesitamos el callejón para entrar en sentido contrario a la terminal. Le hablamos a las autoridades de Vialidad, aseguraron que desde ayer estaría ahí el jefe de turno, lo cual no sucedió”, abundó el líder transportista.

Igualmente, solicitó a la ciudadanía coadyuvar para agilizar el pase de los urbanos, foráneos y unidades particulares.

“Estamos pidiéndole a los ciudadanos que no se deben de estacionar donde se indica, pero la costumbre es no respetar. Pedimos, de favor, que no se estacionen en la zona mientras los tránsitos no lo establezcan, a ver qué se hace aquí”.

Igualmente, solicitó a los diferentes niveles de gobierno la mayor celeridad posible, para que no se interfiera en la actividad del transporte.

“Los carros quieren pasar por la Cuauhtémoc y no tienen chanza, tienen que dar vuelta a la izquierda por la Ignacio Zaragoza y se hace un embotellamiento tremendo”.

Labores

Por su parte, Ernesto Suárez Andujo explicó que esta obra forma parte de un conjunto mayor, por concepto de 12 millones de pesos impulsado por el Gobierno del Estado.

Asimismo, los trabajos están programados para durar más de un mes.

“La calle Cuauhtémoc está programada dentro de los 12 millones donde habría una rehabilitación de drenajes, será en varias zonas. Es una obra que licitó el Gobierno del Estado, por medio de las gestiones del presidente municipal, Álvaro Ruelas, y del gobernador Quirino Ordaz”.

El gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) destacó que los trabajos en el área fueron postergados para después de diciembre, a fin de no suspender las actividades comerciales.

“Como era diciembre, se trató de no bloquear esa área por el tema del comercio”.

LOS DATOS

SEGURIDAD

Fue hasta después del mediodía que llegaron los elementos municipales de Vialidad, para coadyuvar a que la ciudadanía transitara de una manera más ágil.

DESVIACIÓN

En la intersección de la calle Cuauhtémoc con Ignacio Zaragoza los transeúntes vieron más complicado pasar, por el alto número de vehículos que optaron por esta vialidad.