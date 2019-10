Reportan 30 casos sospechos de influenza en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El cambio de temperatura ya comienza a dejar algunos estragos en materia de salud; de acuerdo a la Secretaría de Salud en Sinaloa ya se tiene un registro de al menos 30 casos sospechos de influenza.

Así lo informó Víctor Hugo Sánchez Malof, subsecretario de Atención Médica de la dependencia estatal quien precisó que estos cuadros corresponden a zonas de Mazatlán, Culiacán y Guasave.

“Aquí en Ahome afortunadamente no hemos tenido casos, pero los que tenemos son pocos, aquí en el municipio traemos una meta de aplicación de vacunas de 52 mil dosis y de acuerdo a la información que nos pasan de la Jurisdicción, vamos muy bien en ese tema”, señaló.

Por confirmar o descartar

Cuestionado al respecto, comentó que para confirmar estos 30 casos, tienen que esperar la respuesta de los análisis que tomaron del laboratorio estatal; sin embargo, enfatizó en que están en el reforzamiento de la aplicación de las vacunas.

En Sinaloa traemos una meta de aplicación de vacunas de 700 mil dosis y vamos bien, sobre estos casos generalmente el laboratorio estatal nos informan y estamos en espera, al momento permanecen como sospechosos no concretados”.

El funcionario estatal indicó que son los meses de octubre y noviembre cuando generalmente se presentan más casos, pues el tiempo en que el clima cambio y la gente se confía o bien, decide no aplicarse la vacuna.

"Octubre y noviembre son los meses en donde se dispara el número de enfermos de influenza ya que la población no se cuida como debe ser y quienes ya están enfermos no tratan de ser cuidadosos cuando estornudan y terminan esparciendo el virus, pero además también nos confiamos y no tenemos la cultura del autocuidado", puntalizó.