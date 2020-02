Reportan actos intimidatorios en domicilio de la Síndica Procuradora de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Mediante un oficio dirigido al coordinador de Servicios de Protección en la zona norte de la entidad, el custodio a cargo de la seguridad de la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites reportó la detonación de un artefacto pirotécnico proveniente de una de tres patrullas de la Policía Municipal que circulaban en punto de las 2:20 de la mañana del 22 de enero del 2020 por el domicilio de la funcionaria.

El responsable del documento señala que a esa hora de la madrugada se encontraba protegiéndose de las inclemencias del tiempo en un vehículo estacionado al exterior de la vivienda familiar de la funcionaria cuando se percató que circulaban por la calle Juárez 3 unidades de la Policía Municipal de Ahome, con luces apagadas, no logrando ver el número de las mismas, “y observando que en la segunda unidad se veía un chispazo de lumbre y a la altura del citado domicilio se escuchó una detonación por lo que inmediatamente me dirigí a verificar y me percaté que el piso de la banqueta había pedacitos de papel color gris al parecer de pirotecnia”.

El custodio señala que del domicilio salió el esposo de la funcionaria para cerciorarse qué ocurría ante el estruendo que se realizó, al igual de haber recibido un mensaje vía celular de la síndica procuradora preguntándole sobre lo ocurrido y procedió a informarle que se trataba de un artefacto pirotécnico.

El documento señala que cinco minutos después de lo ocurrido, es decir, a las 02:25 de la mañana de esa misma fecha, Valenzuela Benites solicitó el apoyo de elementos de la Guardia Nacional que actualmente se encuentran comisionados en protección de la misma y familia, arribando a las 02:50 horas aproximadamente, quienes tomaron nota e imágenes del suceso ocurrido, retirándose a las 03:40 horas.