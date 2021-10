Reportan falta de agua en el sector norte de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Al medio día de este lunes, colonias y fraccionamientos del norte de la ciudad de Los Mochis reportaron suspensión del servicio de agua potable.

Vecinos de colonias como el Infonavit Macapule, Las Fuentes, La Magisterial, Malvinas, Viñedos, Urbi Villa del Bosque, Jardines de Fátima entre otras, confirmaron que no había servicio.

"Desde hace casi dos horas que no hay agua, comenzó a salir muy poco hasta que de plano ya no salió nada en la llave, no sabemos qué pasó porque la Japama no avisó nada y pues aquí estamos esperando a que digan algo o a qué llegue el agua", dijo un vecino del Infonavit Palos Verdes.

De igual forma, Teresita "N", vecina de la colonia Bugambilias señaló que al menos hace tres horas de quedaron sin el servicio de agua criticando la atención de Japama, no solo porque para la planta sino porque no avisa con anticipación.

"Nosotros estamos muy cerquita de la planta y cuando la paran somos a los primeros que se les va el agua. Ya no nos extraña porque toda la administración ha sido la misma, lo que si es que nos molesta que no nos avisen porque por ejemplo, yo no tengo rotoplas y cuando cortan el agua pues me quedo sin una gota, ahora vamos a esperar a que llegue pronto", dijo.

De manera extra oficial se dijo que la planta Comisión Río Fuerte había parado labores por motivos desconocidos pero hasta el momento no se ha dado información por parte de Japama.