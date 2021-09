Reportan saldo blanco en la fiesta del Grito de Independencia en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que hubo mucha movilidad en la ciudad de Los Mochis y zona rural del municipio de Ahome durante la noche del Grito de Independencia, afortunadamente no se registró ningún incidente mayor, declaró Carlos Rodríguez Ponce.

Si embargo, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome dijo que en algunas reuniones particulares se tuvo que intervenir haciendo invitaciones a acatar las disposiciones sanitarias.

“Se tuvo un saldo blanco, efectivamente hubo algunos detenidos por abuso de alcohol el cual nos reportaron esta mañana pero no hubo personas detenidas por delitos mayores. No hubo nada que lamentar, ni accidentes en donde se perdieran vidas humanas y como te comento, hubo mucha actividad por parte de los ciudadanos pero fueron responsables, tampoco no hubo reportes de accidentes”, indicó.

De igual forma, señaló que el operativo del alcoholímetro de estableció tanto en la zona rural como en las sindicaturas a fin de evitar que personas en estado de ebriedad condujeran sus vehículos.

“La verdad es que sí hubo mucha actividad por parte de los ciudadanos, muchos festejos pero la mayoría fueron en el interior de los domicilios fue de lo que nos pudimos percatar, hubo algunas reuniones en el exterior pero se les invitó a los ciudadanos a ingresar a los domicilios pero no hubo ninguna situación que lamentar. El operativo de alcoholimetría operó en la ciudad y en la zona rural”, puntualizó.