Reprobable que en pandemia se ataque a clínica Mi Salud: Felipe Villegas

Los Mochis, Sinaloa.- “Es reprobable que en época de pandemia se ataque a una institución de salud como es Mi Salud, y se afecte a los ahomenses”, manifestó Luis Felipe Villegas Castañeda.

El presidente del colectivo Rueda Verde en Los Mochis y exgerente de la Japama comentó que independientemente de que tenga o no el uso de suelo la clínica, la clausura es una herramienta de ataque político del gobierno municipal.

“No existe una razón válida para querer usar este tipo de herramientas para clausurar negocios; sin embargo, lo utiliza la autoridad porque no encuentra otra cosa y saca el uso de suelo”.

Destacó que definitivamente esta acción es muestra de las represalias hacia la empresa EL DEBATE.

Recalcó que es totalmente reprobable que sigan utilizando esta herramienta como represalia, así como le sucedió a él con su negocio, el cual estuvo cerrado por cuatro meses por uso de suelo.

Yo veo un agravante en la situación de Mi Salud cuando es una de las empresas que más servicios ha prestado a la comunidad en el tema de análisis para el covid-19”.

Añadió que en esta época de pandemia, en lugar de dar facilidades, el gobierno viene a poner piedritas en los zapatos de los ciudadanos.

Llamado a diputados

“Urge que el Congreso ponga atención a la llamada de empresarios, ciudadanos, activistas y organizaciones que han ido a tocar la puerta no en una sino en varias ocasiones. Ahora, a través de organismos defensores de los Derechos Humanos, ya se está haciendo un exhorto para que se atienda el tema de Ahome y que se analice la conducta errática del presidente municipal.”

Villegas Castañeda hizo hincapié en que ya urge que se tomen acciones de los legisladores en este tema de analizar la actitud del alcalde y todos los señalamientos que se han hecho.

Nuestros legisladores no han querido hacer su trabajo, han sido omisos en su representación. De ellos tenemos 4 representantes de Ahome y no hemos visto que tomen una acción seria en este tema, y creo que si no hacen la tarea, pues lo van a pagar en el 2021.”

El empresario agregó que en el próximo año se verá cómo los ciudadanos de alguna manera van a castigar con su voto a aquellos funcionarios que quieran ser candidatos de nuevo y que no hayan cumplido con su función.

Pudo ser la misma autoridad

En el caso de los sellos que aparecieron de repente desprendidos de Mi Salud, comentó que no le extraña que haya sido alguna maniobra de la autoridad municipal.

“Porque ellos así juegan, les gusta jugar sucio y me consta que han hecho las cosas de manera irregular y han actuado de una manera dolosa, entonces no lo dudo para nada que la misma autoridad haya querido provocar un incidente y acusarlos de que están haciendo un retiro indebido de los sellos y querer aumentar el problema”.

No debió clausurarse

En tanto, Francisco Álvarez Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Culiacán, comentó que sin previo aviso no debe haber clausura de empresas.

Ante la clausura de la Clínica Mi Salud en Los Mochis, el empresario de la capital del estado explicó que de acuerdo a lo que marca la ley se tiene que realizar una previa notificación a las empresas de cualquier giro en caso de que estén incumpliendo con algún requerimiento, antes de realizar clausuras repentinas, como fue el caso.

No se debe clausurar. Lo que es por ley es llevarte una notificación en donde no estás cumpliendo con algo. Si se le dio la oportunidad a la clínica de que entregara la documentación necesaria, entonces no debe de haber ningún problema”, consideró.

Recordó que la autoridad está obligada a respetar el periodo que se les otorga a las empresas para cumplir con lo solicitado, proceso que se realiza en cualquier establecimiento, por lo que es ilegal que se llegue a clausurar repentinamente.

Afectación a giro esencial

Por otra parte, Héctor Ibarra, presidente de la Canacintra Los Mochis, dijo que aunque el permiso de uso de suelo es un trámite que se tiene que llevar a cabo, en estos tiempos que se viven actualmente tomar las medidas que tomó el Ayuntamiento al clausurar Mi Salud, suele afectar y más si se trata de una empresa de giro esencial, que se requiere de los servicios de atención que presta ante la las situaciones de la pandemia y de los estudios clínicos que se generan en la misma.

“Y por otro lado, está la afectación de nosotros como representantes de los sectores productivos y los sectores empresariales, pues siempre buscamos que no exista una afectación al sector empresarial. De ninguna manera, no podemos permitir y mucho menos en estos tiempos tan complicados que se están dando.”

Añadió que la clausura de la Clínica Mi Salud se está llevando de una manera no formal en cuanto a los tiempos, “pues tengo entendido que se tiene que dejar el documento, el aviso con los tiempos suficientes para tal trámite”.

Agregó que debe existir el acercamiento y la facilidad del Ayuntamiento y los departamentos a los que les corresponde para que fluya ese tipo de trámites.

El Ayuntamiento, el municipio, los departamentos que competen, tienen la obligación de dar ese tipo de servicio, de ese tipo de trámite. No confundamos las cosas, que no haya una confusión, se está llevando más lejos de lo normal esta situación.”

Instó a las autoridades a que se apliquen en resolver la situación y que fluya el trámite para que la empresa opere debidamente.

Antecedente

Cabe recordar que el apoderado legal de Mi Salud acudió a una cita que le hizo la autoridad el día 12 de noviembre a las 12:30 horas, pero no los recibieron y a través de una secretaria se les informó que su caso se vería en una rueda de prensa una hora después. Notario dio fe. A las 13:30 horas, en la conferencia, los funcionarios se contradijeron y mintieron al decir que los representantes de Mi Salud no habían acudido, después que sí pero que no habían querido firmar una carta compromiso para hacer el trámite en un mes. Ese documento se le presentó y se leyó a los medios, pero ni lo vieron ni lo conocían los representantes de Mi Salud.

Los hechos

10 de noviembre

Personal del Ayuntamiento de Ahome clausura la Clínica Mi Salud sin respetar el trámite en curso para obtener la licencia de uso de suelo.

11 de noviembre

Líderes políticos y de opinión consideran la clausura de Mi Salud como un revanchismo contra EL DEBATE por exponer la forma de gobernar de Chapman.

12 de noviembre

Personal del Ayuntamiento niega atención a representantes de Mi Salud y en rueda de prensa aseguran que se niegan a negociar sin tener acercamiento previo.

13 de noviembre

Periódicos de todo el país publican las represalias del Ayuntamiento de Ahome contra EL DEBATE. SIP externa su preocupación de que sea por política editorial.

14 de noviembre

Medios locales, adheridos a la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa, mostraron su respaldo a la empresa clausurada por el alcalde Billy Chapman.