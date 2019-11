Reprueban uso de la fuerza pública en Gala de Danza en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Indignación y molestia generó entre líderes de opinión, empresarios, políticos y colegiados el uso de la fuerza pública con el Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (GOTE), dirigidos por la Dirección de Inspección y Normatividad del municipio de Ahome, que intentó cancelar la Gala Internacional de Danza en el Teatro Ingenio la noche del sábado.

Esto debido a que consideran innecesario el uso de la fuerza pública y una evidente falta de criterio al momento de querer hacer valer las leyes municipales.

«Enfermo mental»: Borunda

«Este imperdonable acto de abuso de poder confirma que nuestros temores de que nos gobierna un enfermo mental son fundados», expresó José Borunda Meléndez, coordinador de Morena, al enterarse de la irrupción de policías GOTE al Teatro Ingenio.

« Solo hay lugar para la indignación. Imposible no voltear a ver a legisladores del Congreso local, para quienes estos actos no son constitutivos de sanción y materia para el juicio político del presidente municipal de Ahome, añadió el líder de los morenistas, uno de los partidos que llevó a Chapman a gobernar Ahome».

«Está claro que en Ahome hay un vacío de poder ocasionado por la ausencia del gobernador del estado. Ahome está a merced de Billy Chapman y su equipo de jóvenes funcionarios que se mueven más como delincuentes que como servidores del pueblo».

Explicó que con el Poder Legislativo indiferente, solo queda el poder de los ciudadanos para que dentro del marco de las garantías individuales y del artículo 39 constitucional se termine esta pesadilla política y se restablezca el Estado de derecho.

Reprobable uso de la fuerza pública

En este sentido, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Ahome, Ariel Aguilar Algándar, condenó y reprobó el uso de la fuerza pública con el que Billy Chapman —dijo— abusó del poder en contra de artistas locales, nacionales e internacionales:

«Se debiese de apostar en Ahome a la educación, a la cultura y a la prevención de las adicciones. Este evento que se desarrollaba en el Teatro Ingenio iba culminado a la promoción de la cultura. Condenamos esta actitud del presidente municipal de utilizar un grupo táctico de la Policía Municipal para ir a suspender un acto a los bailarines. El presidente municipal anda desubicado, tiene perdido el foco; y no son los bailarines, no son los artistas que expresan su acto a quienes debe detener, se debe enfocar a la prevención del delito, que es la tarea que tiene encomendada el presidente municipal».

Señaló que el asunto de impuestos al cobro de la taquilla fue solo un pretexto para cometer estos actos, y consideró que no era necesario el uso de la fuerza pública para llegar a un acuerdo administrativo con los organizadores del evento:

«No era necesario utilizar al GOTE para suspender esta actividad, sino que deben ponerse de acuerdo y dar facilidades. Pero, al modo del presidente municipal, que ya lo ha hecho una y otras veces, que ahora su constante es términos recaudatorios, y eso ningún gobernante debería de hacerlo», agregó.

Aguilar Algándar lamentó que Billy Chapman sea un presidente municipal que en lugar de velar por la seguridad y la estabilidad de niños y adolescentes sea el que provoque el pánico, pero, además, con este tipo de acciones los desalienta a que acudan a este tipo de eventos culturales:

Billy Chapman está perdido en Ahome, y es un Gobierno fallido el que encabeza».

Oportuna intervención del gobernador

Dulce María Ruiz Castro, presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ahome, consideró de oportuna la intervención del gobernador Quirino Ordaz Coppel para lograr que la Gala Internacional de Danza se llevara a cabo, y con ello se establece una sanción verbal a las autoridades municipales de Ahome para que en lo sucesivo apliquen sus facultades con un amplio criterio en este tipo de eventos culturales que tanto benefician a los ahomenses:

«El gobernador está estableciendo, a través de un llamado de atención verbal, a que las autoridades municipales tengan facultades donde apliquen un amplio criterio. No está bien que la autoridad actúe de esta manera; hay mecanismos y formas de hacerlo de una manera de cordialidad y comunicación para evitar que la gente que no esté enterada de cómo se llevaron a cabo los procedimientos administrativos viva este tipo de situaciones, evitar que la gente viva el momento que vivieron anoche».

Ruiz Castro resaltó que la Ley de Hacienda Municipal es muy clara y establece excepciones de impuestos cuando se trata de eventos que son sin fines de lucro. Para ello, todas las personas que deseen hacer este tipo de eventos deben informar y establecer una comunicación clara al respecto del boletaje que habrá de darse:

«La autoridad debe tener amplio criterio, insisto, al aplicar el reglamento de espectáculos. No está bien visto que la fuerza pública desmedida rompa como lo hizo anoche (sábado), no solo con la paz y con la tranquilidad de los espectadores, sino también con la paz social, que es precisamente lo que se busca con este tipo de eventos de cultura».

Iniciativa privada

«Reprobamos totalmente lo acontecido en el Teatro Ingenio. Es un acto que va en contra de uno de los pilares más importantes de la sociedad, como lo es el baile, la cultura, sobre todo que va dirigido a niños y jóvenes», expresó Eury Valle Ruiz, presidente de Canacintra Los Mochis.

Consideró evidente que hay una gran falta de criterio para aplicar la normatividad, y, ante eventos de esta gran naturaleza, más allá de estar vigilando si se cumple o no con permisos, que es totalmente válido, lo que se debe estar vigilando es el orden y cuidar los eventos de talla internacional, como la Gala Internacional de Danza en el Teatro Ingenio.

«Deberían de haber estado para velar por la seguridad de quienes estaban ahí, y no tratando de intimidar con la fuerza pública en eventos tan importantes como estos. Insisto, reprobamos totalmente el actuar de la autoridad, y por supuesto que todo el apoyo a los organizadores al respecto».

Por su parte, el presidente de Coparmex, Jorge López Valencia, dijo: «No me queda más que manifestar mi indignación ante lo sucedido en el Teatro. Tenemos a un presidente municipal que no respeta las mínimas formas de convivencia. La intervención de la fuerza pública para tratar de suspender una presentación ante el público mochitense de artistas de danza de categoría nacional e internacional nos deja muy mal parados como ciudad».

Para entender...

Con policías intentan cancelar Gala Internacional de Danza

En una acción gorilesca a todas luces, policías del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales y personal de Inspección y Normatividad intentaron cancelar la Primera Gala Internacional de Danza que se realizó la noche del sábado 23 de noviembre en el Teatro Ingenio.

Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo en el máximo recinto cultural al ver a policías encapuchados, mientras padres de familia llegaban con sus hijas a ver el espectáculo de ocho bailarines de talla internacional.

Al ver a los agentes encapuchados, la presidenta ejecutiva del Patronato Impulsora de la Cultura y de las Artes, Irma Peñuelas, dio la indicación a su personal de que cerraran las puertas del Teatro para que la gente no viera al grupo de agentes, más cuando la mayoría de los espectadores eran niñas.

Después de la intervención del gobernador Quirino Ordaz, se pudo empezar el espectáculo, que duró más de una hora.

LOS DATOS

400 personas había en el Teatro Ingenio al momento de que los policías llegaron con la intención de clausurar.

15 policías del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales reforzaron al director de Inspección y Normatividad en el operativo.

Iniciativa privada, asociaciones civiles y líderes de opinión rechazan el uso de la fuerza pública en el evento cultural

Juan Pimentel, Osapi (pueblos indígenas).

Juan Pimentel Osapi (pueblos indígenas)

«Una burla y vergüenza internacional el actuar del Gobierno municipal de Ahome en la Gala Internacional de Danza. Como característica principal de la Administración ha sido la falta de sensibilidad y tacto social, las ocurrencias ante cualquier situación, están dejando mucho qué desear para los ciudadanos. Espero que las fechas venideras sirvan de reflexión para Billy Chapman».

Bertha Alicia Núñez, Ahome Sustentable.

Bertha Alicia Núñez, Ahome Sustentable

«Debe haber tolerancia de la autoridad. Si no pidieron permiso, pues hay manera de hacerse llegar. Todo tiene que ser siempre apegado al respeto. Me parece que se excedieron, porque creo yo que debe de haber tolerancia, y este es un evento cultural, y los eventos culturales son muy necesarios en la comunidad. No considero que haya sido la manera propia de hacer llegar que no tenían un permiso».

Luis Felipe Villegas, presidente de Rueda Verde

Luis Felipe Villegas, presidente Rueda Verde

«El que los diputados no hayan aprobado el juicio político en contra del alcalde generó que este actúe con más impunidad, y la prueba está con lo sucedido en el Teatro Ingenio, en donde haciendo alarde de poder, el presidente Billy Chapman ordenó estos actos a su director de Normatividad. El espectáculo que provocó la autoridad fue bochornoso y provocó espanto entre los asistentes».

Guillermo Padilla, Vigilantes Ciudadanos

Guillermo Padilla, Vigilantes Ciudadanos

«Esto es el colmo de la prepotencia de Chapman en contra de los ciudadanos. Hay que recordar que esta misma policía fue la que repelió a los ciudadanos cuando estaban pintando las calles de la ciudad. Esto demuestra una vez más que la policía está sirviendo única y exclusivamente como el garrote del presidente, porque no vemos en realidad una policía que esté dando resultados».

Paloma López, maestra de danza

Paloma López, maestra de danza

«Es triste y lamentable que por asuntos administrativos se intente detener este tipo de eventos tan importantes en nuestra ciudad. Es importante que danzantes de la talla internacional, como los que estuvieron el sábado en el Teatro Ingenio, se sientan tranquilos en Los Mochis y quieran regresar, porque es parte de la cultura que nuestros niños y jóvenes necesitan».

Eury Valle Ruiz, presidente de Canacintra

Eury Valle Ruiz, presidente Canacintra

«Reprobamos totalmente lo acontecido en el Teatro Ingenio. Es un acto que va en contra de uno de los pilares más importantes de la sociedad como lo es el baile, la cultura, sobre todo que va dirigido a niños y jóvenes. Es evidente que hay una gran falta de criterio para aplicar la normatividad, y ante eventos de esta naturaleza donde deben de ser vigilantes, no intimidar con la fuerza pública».

José Luis Polo Palafox, abogado

José Luis Polo Palafox, abogado

«Es lamentable y desafortunado el uso que hace la policía en un acontecimiento de la más alta trascendencia cultural. Mucho le hace falta a Ahome eventos como este, y los pocos que hay son boicoteados por la policía, pero seguramente quien dio la orden fue el orate de Memito Chapman. El Poder Ejecutivo y Legislativo del estado tendrán que intervenir, porque Ahome no puede seguir a expensas de este orate».

Marisol Morales, presidente del PAS Ahome

Marisol Morales, presidente del PAS Ahome

«Es una lástima que se haga uso de la fuerza pública en eventos culturales que se establecen en el municipio para promover la cultura, los talentos de nuestros municipios y recibir artistas que vienen de otras regiones y otros países, como lo fue la Gala Internacional. Aplaudir la intervención del gobernador. Si hubieran sido más sensibles las autoridades, no hubiera sido necesaria la movilización».

José Borunda, coordinador de Morena Ahome

José Borunda, coordinador de Morena Ahome

«Este imperdonable acto de abuso de poder confirma nuestros temores de que nos gobierna un enfermo mental, son fundados. Solo hay lugar para la indignación. Imposible no voltear a ver a legisladores del Congreso local para quienes estos actos no son constitutivos de sanción y materia para el juicio político del presidente municipal de Ahome».

Ariel Aguilar, PAN Ahome

Ariel Aguilar, PAN Ahome

«Condenamos y reprobamos el uso de la fuerza pública en el que Billy Chapman utilizó, abuso de poder en contra de artistas locales, nacionales e internacionales. El presidente municipal anda desubicado, tiene perdido el foco, y no son los bailarines, no son los artistas que expresan su acto a quienes debe detener, se debe enfocar a la prevención del delito, que es la tarea que tiene encomendada el presidente municipal».