Respaldan apoyo al gobernador por parte de AMLO

Los Mochis, Sinaloa.- El respaldo que está mañana el Presidente de Mexico Andrés Manuel López Obrador dio a Quirino Ordaz Coppel es una prueba más de que el gobernador está haciendo bien su trabajo, considero Dulce María Ruíz.

La dirigente del Comité Municipal del PRI en Ahome dijo que el Ejecutivo Federal y demás autoridades federales desde el suceso del pasado jueves fueron claros al aceptar que el operativo fallido era responsabilidad de las Fuerzas Federales en el que no tenía ni siquiera conocimiento, el gobierno estatal.

“Durazo comentó que no estaban enterados en el gobierno estatal y el presidente López Obrador ha sido muy claro en que fue una estrategia fallida; sin embargo, se detuvo en su momento para no continuar afectando la vida de más personas pero como se comentaba en la mañana, también hubo personas afectadas y esto también era importante haberse previsto y no haber avanzado con una mala estrategia”, declaró.

Asimismo consideró que es importante no perder de vista el trabajo que el mandatario estatal ha tenido al frente de su gobierno.

“Con la postura del presidente confirmamos que tenemos un muy buen gobernador que sabe trabajar, es un ejemplo de gobernanza y confirmamos que él sabe cómo realizar el trabajo para que más apoyos y beneficios lleguen a Sinaloa, a nuestro gobernador lo que más le interesa es que Sinaloa esté bien pero sobre todo que tenga una mayor desarrollo”, indicó.

Cabe mencionar que fue durante la conferencia mañanera de este martes, cuando López Obrador deslindó de responsabilidad al gobernador Quirino Ordaz Coppel del operativo fallido del pasado jueves en la capital del estado, mostrando una vez más, la confianza que tiene en el funcionario estatal.