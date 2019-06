Responsabilizo a los mandos de lo que me pase: Dignora

Los Mochis, Sinaloa.- La agente preventiva Rosario Dignora Valdez López sufrió hostigamiento laboral y discriminación dentro de la corporación aunque fue nombrada (de palabra) en la Coordinación de Equidad de Género en Seguridad Pública.

En rueda de prensa, la policía dio a conocer su postura respecto a la decisión que tomaron los mandos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome de cambiarla del área administrativa, donde se desempeñaba como encargada de la Coordinación de Equidad de Género, para reincorporarla al área operativa.

Manifestó que la decisión de regresarla a los patrullajes no se debió al déficit de elementos con los que cuenta la corporación policiaca en los diferentes cuadrantes de la ciudad, como lo declaró Carlos Francisco Rodríguez Ponce, director general de SPyTM de Ahome.

“No fue la falta de personal como lo dice mi director; desde que empecé en el cargo no lo creí del todo, ya que no se miraba claro el apoyo que los mandos decían darme. Se aprovecharon de mis necesidades y me ofrecieron puesto, compensación y oficina, pero nunca llegaron”.

Declaró que aunque no recibió un nombramiento oficial en la Coordinación de Equidad de Género, sus superiores le indicaron que podía realizar las funciones. Sin embargo, durante su desempeño sufrió hostigamiento laboral y discriminación.

“Cuando me ofrecieron el puesto me informaron que como no existía, se iba a constituir, pero que podía realizar las funciones. Al parecer no les parecieron las peticiones que yo estaba realizando. Me llegaron dos casos de compañeras con diferentes problemáticas; a una de ellas un elemento le faltó al respeto y a la otra le negaron la extensión de permiso para portar un arma”.

Destacó que realizó diferentes actividades en beneficio de la imagen de la corporación, de los propios elementos y sus familias. “No estoy aquí por un puesto, es justicia para las mujeres. Da tristeza que la investidura que representan los jefes policiacos sea tan fuerte; es nulo el apoyo que se da desde las instancias o instituciones, pues al parecer las manos están atadas para hacer valer la justicia”.

Teme por su vida

Señaló que aunque no ha recibido ningún tipo de amenaza directa, se siente amedrentada por sus superiores y los responsabiliza de cualquier cosa que le pueda ocurrir a ella y a su familia después de hacer públicas sus declaraciones.

Me he esforzado por mantener mi historial de buena conducta intacto, por lo que les informo hasta el momento no tengo enemigos. En cambio, responsabilizo a cada uno de los mandos, así como a servidores públicos, de cualquier cosa que me pueda pasar a mí y a mi familia.

Puntualizó que acatará la orden y regresará a patrullar al cuadrante tres, y lamentó no continuar atendiendo los casos relacionados con equidad de género dentro de la corporación. “Yo les digo a mis compañeras que se animen a reportar porque lamentablemente no se animan a alzar la voz”.

Solicitó apoyo al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo en las corporaciones policiacas.

Para entender...

Remueven a Dignora Valdez al área operativa

La tarde de antier, la agente tercero Dignora Valdez fue removida del cargo que ocupaba desde el pasado mes de abril dentro de la DGSPyTM de Ahome como encargada de la Coordinación de Equidad de Género. A través de una llamada telefónica le notificaron que debía regresar a patrullar al cuadrante tres de la ciudad de Los Mochis, y la noche de ayer se reincorporó a trabajar en el área operativa.